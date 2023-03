Giulia Salemi, la semifinale del Grande Fratello Vip è con le scarpe “col morso” da 900 euro Look total pink per Giulia Salemi nella semifinale del GF Vip. Il look griffato da oltre 1500 euro nasconde un dettaglio originale nelle scarpe.

A cura di Giusy Dente

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Il Grande Fratello Vip si avvia alla sua conclusione e la 44esima puntata, andata in onda lunedì 27 marzo, ha decretato gli ultimi inquilini semifinalisti. A Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono aggiutni Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, che quindi vanno dritti dritti in finale. Si è fermata, a un passo dal traguardo, l'avventura all'interno del reality diAndrea Maestrelli e Luca Onestini, che hanno dovuto lasciare la Casa per volontà del pubblico. Chi vincerà questa edizione? I telespettatori lo scopriranno il 3 aprile 2023, quando le luci della Casa si spegneranno e il trionfatore entrerà in studio. Qui troverà ad aspettarlo Alfonso Signorini e la sua squadra di opinionisti, tra cui Giulia Salemi, che dopo aver fatto da concorrente quest'anno si è cimentata come opinionista ed esperta dei social.

Giulia Salemi segue il trend Barbiecore

Durante tutta l'avventura di opinionista, in questa edizione del GF Vip, Giulia Salemi ha sempre stupito il pubblico con look trendy e alla moda. La showgirl persiana è una fan del nero, il colore che ha fatto da protagonista quasi sempre, alternato comunque ad outfit colorati sempre diversi tra loro. Dal denim al latex, dai mini dress con gambe in primo piano agli abiti con strategici tagli cut-out, c'è stato spazio persino per un insolito abbinamento tuta-sneakers.

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Nella puntata numero 44 si è dimostrata nuovamente un'attenta osservatrice delle tendenze del momento. Non le è sfuggita la nuance più gettonata in questo periodo, la più amata dalle celebrities, presente su tutte le passerelle delle grandi Maison. Il rosa in tutte le sue sfumature è da mesi al centro dell'attenzione. Si parla di estetica Barbiecore, a proposito proprio di quei look che rimandano all'universo pink della bambola più famosa di tutti i tempi. A lei sembra essersi ispirata anche Giulia Salemi nell'ultima puntata del GF Vip.

in foto: abito GCDS

Giulia Salemi veste griffato

Per la semifinale del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha puntato sul total pink. Si è affidata a una Maison che le piace particolarmente, di cui ha spesso indossato le creazioni non solo davanti alle telecamere, ma anche nella vita di tutti i giorni. Del brand era il look sfoggiato a Capodanno a Cortina, ma anche l'abbinamento jeans e bralette di cristalli indossata a X-Factor. Nel reality, era del marchio il colorato abito a righe in maglia con maxi spacco della puntata numero 22.

in foto: scarpe GCDS

Stavolta la scelta è caduta su un abitino in maglia tecnica con oblò sul davanti, impreziosito da dettaglio logo in cristalli e spalline gioiello. Costa sul sito ufficiale 620 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali iconici della Casa di moda. Si tratta del sandalo-infradito Morso: il tacco Devour in tinta ha proprio la forma di una bocca aperta con denti appuntiti trasparenti che simulano un morso. L'originale creazione costa 900 euro.