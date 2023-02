Giulia Salemi al GF Vip 7, la puntata 31 è in nero col tubino aderente Per la puntata numero 31 del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha puntato ancora sul nero: mini dress fasciante abbinato a décolleté griffate.

A cura di Giusy Dente

Lunedì 6 febbraio è andata in onda la 31esima puntata del Grande Fratello Vip, che questa settimana farà il bis di presenze in palinsesto. È infatti prevista una puntata extra giovedì 9 febbraio, in concomitanza con il Festival di Sanremo in onda come di consueto su Rai 1. Il reality sfiderà dunque la kermesse canora per la prima volta nella storia televisiva. Da un lato Amadeus e la sua squadra, dall'altro Alfonso Signorini coi suoi opinionisti: come se la caveranno? In studio Signorini potrà contare come sempre anche sul supporto di Giulia Salemi, grande protagonista di questa edizione del gioco.

Giulia Salemi icona di stile

Quest'anno Giulia Salemi è stata promossa da concorrente a opinionista in studio: dopo aver partecipato alla terza edizione del reality (nel 2018), stavolta veste i panni di esperta dei social. Spetta a lei, nelle dirette in prima serata, commentare i Tweet del pubblico a casa, capire le reazioni del pubblico dinanzi a ciò che succede di puntata in puntata. Oltre alla professionalità, ha portato in studio anche una ventata di stile. La modella persiana è un'icona fashion, attenta alle tendenze del momento e capace di sfoggiare outfit sempre uno più alla moda dell'altro. Fino ad ora, al Grande Fratello Vip ha sperimentato molto tra colori e outfit, confermando la sua predilezione per il total black. Il nero resta la sua nuance preferita, quella indossata più spesso, capace di conferire ai suoi look fascino, mistero e sensualità.

in foto: décolleté Le Silla

Quanto costano le scarpe di Giulia Salemi

Per la 31esima puntata del reality, Giulia Salemi ha indossato un minidress nero aderentissimo, a maniche lunghe, con incrocio sul seno e dettagli cut-out. È di ATXV, brand di cui ha indossato una creazione anche nella precedente puntata (un sinuoso abito lungo con dettagli cut-out). La showgirl ha completato il look con un paio di eleganti décolleté firmate Le Silla. Sembra si tratti del modello Petalo, uno dei più iconici del brand: sono realizzate in plexy trasparente, con tacco a stiletto dorato da 12 cm, impreziosite e rese uniche da un dettaglio dorato a forma di petalo. Costano sul sito ufficiale 637 euro.