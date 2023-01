Giulia Salemi al GF Vip 7 anticipa la primavera: veste di lilla coi fiori applicati sui sandali Giulia Salemi ha scelto un delicato look lilla per la puntata 30 del GF Vip 7. Ha abbinato all’aderente abito lungo dei sandali con applicazione floreale.

Lunedì 30 gennaio è andata in onda la puntata numero 30 del Grande Fratello Vip: il programma è entrato nel vivo, ma manca ancora molto tempo alla conclusione del reality. Solo ad aprile scopriremo il vincitore di questa edizione, che se da un lato ha visto al timone la riconferma di Alfonso Signorini dall'altro ha visto anche un nuovo ingresso in squadra. Si tratta di Giulia Salemi, in studio per monitorare i social e dunque capire chi sono i preferiti del pubblico. In questo nuovo ruolo la 29enne sta riscuotendo molto successo: è apprezzata per la professionalità, la simpatia, ma anche per i suoi look uno più trendy dell'altro.

Giulia Salemi stupisce in lilla

La conduttrice in questa edizione del GF Vip ha spaziato molto, in quanto ad outfit. Ha puntato soprattutto su abiti aderenti e sinuosi, seguendo spesso il trend del momento: i tagli cut-out sono il dettaglio che fa impazzire le celebrities. Ma non le è sfuggita la moda delle tutine, proponendo anche look con jumpsuit in perfetto stile Catwoman. Non è mancato qualche tocco casual e sportivo, come la tuta abbinata a sneakers indossati per "sfidare" Sonia Bruganelli. Benché abbia variato molto in quanto a colori, passando dall'eleganza intramontabile del total white alle nuances sgargianti (come il blu elettrico della puntata numero 17), il nero è sicuramente la sua tonalità preferita. Il total black è lo stile più frequente. Nella puntata numero 30 del 30 gennaio ha stupito con un inedito lilla, decisamente primaverile e delicato.

Chi ha firmato l'abito e le scarpe di Giulia Salemi

Nella puntata numero 30, Giulia Salemi ha scelto di portare in studio un po' di primavera, con una delicata tonalità pastello: ha indossato un abito lungo, elegante e sinuoso, in lilla. È una creazione firmata ATXV, un brand caratterizzato soprattutto da look genderless e che punta molto su tagli asimmetrici, dettagli cut-out, drappeggi, colori decisi. Il vestito a maniche lunghe e colletto leggermente alto, fascia il corpo della conduttrice, esaltando i fianchi con l'arricciatura sulla gonna. Pancia e décolleté sono leggermente scoperti, grazie a strategici tagli. La conduttrice ha completato il look con dei sandali tono su tono firmati Casadei, impreziositi da un tocco floreale in organza che accarezza il piede e scintillanti cinturini sottili tempestati di micro strass scintillanti. Un modello simile sul sito ufficiale del brand costa 850 euro.