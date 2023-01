Giulia Salemi al GF Vip 7 è una sirena dark: l’abito con la scollatura-scultura vale 2mila euro Giulia Salemi si è trasformata in una sirena dark per la puntata 26 del GF Vip 7, la prima andata in onda nel 2023. Ecco chi ha firmato l’abito nero con la scollatura scultura e il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla sua settima edizione che continua a tenere incollati alla tv gli spettatori di Canale 5. A presentarlo è sempre Alfonso Signorini che, oltre a essere affiancato da due opinioniste, quest'anno ha introdotto anche una nuova figura, quella dell'esperta di social, ruolo assegnato a Giulia Salemi. Fin dalla prima puntata quest'ultima ha dimostrato non solo di essere una perfetta influencer ma anche di vantare un incredibile animo fashion. Dopo l'abito scollatissimo e scintillante scelto per l'ultima diretta del 2022, ieri sera, in occasione della 26esima puntata del programma, è tornata allo stile dark ma senza rinunciare all'originalità.

Chi ha firmato l'abito a sirena di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha trascorso il Capodanno sulla neve, spaziando tra completi griffati di Hello Kitty e sensuali catsuit dalle audaci trasparenze. Ora che è tornata in tv con il GF Vip ha anche "rispolverato" i suoi tanto amati abiti da sera. Nella puntata 26 del reality, la prima andata in onda nel nuovo anno, ha puntato tutto sullo stile dark che ricordava la protagonista di Maleficent. L'influencer si è affidata all'irriverenza di Moschino, sfoggiando un lungo abito total black della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Si tratta di un modello a sirena lungo e aderente con strascico, bustier strapless e dettagli sagomati di ispirazioni barocca sulla scollatura che hanno dato vita a una sorta di "scultura" sul décolleté.

Abito Moschino

Giulia Salemi con la coda al GF Vip

Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.995 euro e viene specificato che fa parte dei look presentati in passerella. Non sono mancati i tacchi a spillo (anche se sono stati coperti dalla lunghissima gonna a sirena), mentre per quanto riguarda i gioielli è rimasta "sobria" puntando solo su dei micro orecchini. Ha poi messo in risalto il make-up curatissimo ma dall'effetto naturale con una coda di cavallo alta e tiratissima. In questa versione sirena dark Giulia non sembra forse essere uscita da una fiaba della Disney? L'unica cosa certa al momento è che riesce sempre a confermarsi l'indiscussa icona fashion della trasmissione.