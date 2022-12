GF Vip, Giulia Salemi dice no al dress code natalizio: total black per la puntata prima delle feste Ieri sera è andata in onda la puntata natalizia del GF Vip 7 ma Giulia Salemi non ha seguito il tradizionale dress code delle feste. Niente rosso o paillettes, ha preferito l’eleganza senza tempo del total black.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la 24esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che, nonostante sia arrivato alla sua settima edizione, continua a riscuotere un enorme successo. La diretta è stata l'ultima prima del Natale ed è proprio per questo che i protagonisti hanno sfoggiato dei look a tema, da Alfonso Signorini e Orietta Berti in rosso a Sonia Bruganelli con i pantaloni scintillanti. L'unica a fare eccezione è stata Giulia Salemi che ha preferito puntare sull'eleganza senza tempo del total black. I dettagli appariscenti e sparkling, però, non sono mancati: l'influencer ha così dimostrato che anche il nero può rivelarsi perfetto per le feste natalizie.

L'abito con la maxi ruches di Giulia Salemi

L'avevamo lasciata col minidress bianco decorato con le mani sul seno, oggi ritroviamo Giulia Salemi in versione dark sul palco del GF Vip 7. Nonostante si trattasse della puntata natalizia del reality, ha preferito non seguire le convenzioni. Niente rosso fuoco o paillettes, ha optato per un look total black. A dispetto di quanto si possa pensare, lo ha declinato in modo tutt'altro che banale, trasformandosi nella regina glamour della serata. L'influencer ha indossato un adorabile mini abito firmato David Koma, un modello con la gonna corta a tubino e lo scollo a barca "a palloncino", ovvero decorato con una maxi ruches di raso che le ha coperto le braccia lasciando le spalle nude. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 1.641 euro.

Minidress David Koma

Giulia Salemi coi sandali gioiello al GF Vip

L'unico dettaglio un tantino più natalizio dell'outfit di Giulia sono state le scarpe: un paio di sandali gioiello col tacco a spillo, un modello nero con delle striscette incrociate tempestate di cristalli sparkling. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto temporaneamente addio ai capelli sciolti, ha preferito tenerli legati in una coda di cavallo extra long portata con la fila molto laterale. Eye-liner marcato, rossetto rosso fuoco e sorriso smagliante: la Salemi è in assoluto la più trendy di questa edizione del reality. Per le dirette di fine anno sfoggerà qualcosa di più scintillante o rimarrà fedele allo stile dark e glamour?