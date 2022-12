Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7: prende il posto di Sonia Bruganelli con i maxi cuissardes Soleil Sorge è tornata al GF Vip ma in versione opinionista: per le due puntate che andranno in onda nel periodo delle feste prenderà il posto di Sonia Bruganelli (attualmente in vacanza). Per l’occasione ha sfoggiato dei maxi cuissardes neri e un fiore rosa al collo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la 25esima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality di Canale 5 che non ha abbandonato gli spettatori neppure nel periodo natalizio. In studio la "formazione ufficiale", però, non era al completo: Sonia Bruganelli si è presa qualche giorno di pausa dal lavoro per volare a New York a conoscere il nuovo nipote. A prendere il suo posto è stata Soleil Sorge, tornata nel programma in una nuova veste. Se lo scorso anno era stata tra le grandi protagoniste direttamente dall'interno della casa, ora ha ricoperto i panni di opinionista. Complice il fatto che conosce personalmente alcuni concorrenti, non ha esitato a scagliarsi contro di loro mettendo in mostra l'irriverenza che da sempre la caratterizza. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Soleil con i maxi stivali al GF Vip

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua passione per le scarpe di lusso e sul palco del GF Vip sfoggia sempre dei modelli colorati e sofisticati. Soleil ha cercato di "sfidarla" a colpi di tacchi a spillo: nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in studio ha spiegato ad Alfonso Signorini di aver provato a essere all'altezza dell'opinionista con le calzature glamour scelte per la serata. Si tratta di un paio di stivali cuissardes, il must-have del momento, per la precisione un modello alto fino alla coscia in pelle nera e col tacco altissimo che ha aggiunto un tocco bondage al total look.

Il look total black di Soleil

I maxi stivali non erano l'unico dettaglio dark nel look di Soleil: la nuova opinionista ha puntato sul total black ma con dei micro glitter all-over per il debutto in questa veste inedita. Ha abbinato una minigonna cortissima e aderente a un cardigan in tinta ma con le maniche trasparenti e ricamate. L'unico tocco di colore era il choker che portava al collo, decorato con un maxi fiore rosa. L'ex gieffina ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni molto naturali. Visto il successo ottenuto sul palco di Canale 5, Alfondo Signorini starà pensando a inserirla tra gli opinionisti ufficiali del programma?