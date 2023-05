Cannes 76, il red carpet dell’ultima serata: Jane Fonda brilla, Eva Longoria diva con lo strascico Justine Triet ha vinto la 76esima edizione del Festival di Cannes, giunto alla sua conclusione. La cerimonia di chiusura ci ha regalato un ultimo spettacolare red carpet fatto di paillettes, strascichi e cappucci.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo dieci giorni di grande cinema e red carpet sfavillanti, cala il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Cannes. La cerimonia di chiusura, però, ci ha regalato un ultimo spettacolare red carpet: dallo strascico di Eva Longoria al cappuccio di Adèle Exarchopoulos, dalle paillettes di Jane Fonda alle piume di Fan Bingbing, le star non si sono risparmiate in fatto di stile. Menzione d'onore a Justine Triet, vincitrice del Festival con il film, che ha portato sulla Croisette l'eleganza della semplicità.

Il total black trionfa sul red carpet di Cannes

Alla cerimonia di chiusura ha fatto il suo ingresso Jane Fonda, più glamour che mai in un look scintillante: l'attrice e attivista, 85 anni, ha indossato un abito di paillettes nero asimmetrico su un paio di classici pantaloni dal taglio sartoriale, completando il look con scarpe nere a punta e una parure preziosa.

Jane Fonda

Il nero è sempre il colore più gettonato sui red carpet, ma Adèle Exarchopoulos ha deciso di stravolgere le regole: addio al classico abito da sera, l'attrice ha sfilato con pantaloni, camicia crop e cravatta, completando il tutto con un mantello con cappuccio. Il look arriva direttamente dalla sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Valentino.

Leggi anche Cecilia Rodriguez illumina il red carpet di Cannes 2023 con i gioielli da oltre 50mila euro

Adele Exarchopulos in Valentino

Look total black anche per Isabeli Fontana, che sfila con un abito effetto seconda pelle in vinile con spilla floreale su una spalla. Tra i look più appariscenti ci sono l'abito piumato di Fan BingBing, firmato Georges Hobeika, e l'abito XXL a strisce bianche e nere di Ikram Abdi, che alla prima di Elemental ha stupito tutti con un look di Nina Ricci con cappello coordinato.

Isabeli Fontana

Justine Triet vince Cannes con la t-shirt stampata

Anche la regista vincitrice del Festival, Justine Triet, ha scelto un completo nero, con giacca e pantaloni classici. Capelli sciolti e naturali, trucco ridotto al minimo (tranne le labbra accese di rosso fuoro): Justine Triet la quintessenza dello charme francese senza sforzo. La sua vittoria è storica: è la terza donna a ricevere la prestigiosa Palma d'oro. E lo ha fatto con un tocco d'irriverenza anche nel look: sotto la giacca indossava un top bianco con una stampa nera, la silhouette di una pantera.

Justine Triet

Eva Longoria diva in rosso fuoco

Eva Longoria torna sul tappeto rosso con un abito da vera diva firmato Tony Ward: maxi spacco laterale, strascico, scollatura drappeggiata e dettagli scintillanti. Colore? Rosso, il suo preferito dai tempi di Desperate Housewives. Anche se il rosso sarebbe vietatissimo sui red carpet, è stato scelto anche da Rebecca Mir e Émilie Dequenne.

Eva Longoria in Tony Ward

Le star in bianco alla cerimonia di chiusura

Le grandi occasioni non ammettono mezze misure: o nero, o bianco. L'ex Spice Girl Geri Halliwell ha scelto la seconda opzione e ha sfilato sul red carpe di Elemental con un abito monospalla candido con ricami floreali. Completavano il look principesco chignon, cintura in vita e fiocco sulla spalla: i tempi di minidress e zatteroni sono ormai lontani anni luce.

Geri Halliwell

Al suo fianco c'era Orlando Bloom, impeccabile in smoking. Bianco luminoso anche per l'attrice Brie Larson, che ha calcato il red carpet con una creazione di Chanel Haute Couture: uno slip dress semitrasparente con applicazioni di cristalli e perline bianche.