Alessandra Ambrosio a Cannes coperta solo da pietre scintillanti: è la più audace sul red carpet L’ex angelo di Victoria Secret’s Alessandra Ambrosio ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes con un nude look mozzafiato: gonna sontuosa e corpetto trasparente.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Cannes è entrato nel vivo, regalandoci parate di stelle e look sensuali. Dopo l'abito trasparente di Eva Longoria e il pancione di Adriana Lima, la più sensuale della terza serata è Alessandra Ambrosio. La top model brasiliana, famosa per la sua carriera come "angelo" di Victoria's Secret, ha lasciato tutti a bocca aperta con un sontuoso abito…senza corpetto. A coprire il seno solo alcune pietre scintillanti, en pendant con i gioielli.

L'abito con corpetto trasparente di Alessandra Ambrosio a Cannes

Alessandra Ambrosio è sempre stata un'icona di glamour e sensualità: la modella è arrivata a Cannes per la prima del film Armageddon Time e ha sfilato sul tappeto rosso con una creazione couture di Stephane Rolland molto particolare. L'abito da sera aveva una voluminosa gonna bianca ma niente corpetto: la parte superiore del corpo rimaneva interamente nuda, se non fosse per alcune applicazioni scintillanti disposte ad arte a coprire il seno. Il nude look nasconde un trucco: sembra che le pietre luccicanti stiano "su" da sole, ma sono in realtà cucite su un impalpabile body trasparente che lascia la schiena nuda.

Il nude look di Alessandra Ambrosio a Cannes è firmato Stephane Rolland

Alessandra Ambrosio con i guanti da diva

La modella ha completato il look con una preziosa parure di gioielli composta da collier e orecchini coordinati. Ha poi raccolto i capelli in uno chignon retrò con morbide ciocche intorno al viso. Il tocco finale? I guanti da diva, alti fin sopra il gomito. Gli "opera gloves", come si chiamano in inglese, sono tornati di gran moda sui red carpet internazionali e resistono nonostante il caldo.

Alessandra Ambrosio a Cannes in Stephane Rolland

Il pezzo forte dell'abito, però, è la scollatura- scultura: impossibile non pensare alla collana-reggiseno dorata di Bella Hadid, sfoggiata proprio a Cannes lo scorso anno. La Croisette si conferma la passerella più glamour della stagione: fino al 28 maggio le star si sfideranno a colpi di stile!