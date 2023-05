A Cannes sfila l’iconico Jungle Dress: chi è l’influencer che ha “copiato” Jennifer Lopez Lena Mahfouf a Cannes ha indossato il vestito reso iconico da Jennifer Lopez passato alla storia come Jungle Dress, quello che ha fatto nascere Google Immagini!

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez e Lena Mahfouf in Versace

Al Festival di Cannes 2023 non è affatto passato inosservato il look sfoggiato da Lena Mahfouf al gala amfAR. Impossibile non riconoscere immediatamente l'iconico abito sfoggiato alla serata di gala, che è proprio quello reso celebre da Jennifer Lopez.

Lena Mahfouf a Cannes

Ogni anno si svolge a Cannes, in concomitanza col prestigioso Festival, un appuntamento molto importante. L'amfAR Gala viene organizzato per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, per la ricerca sull’AIDS. Vi prendono parte celebrities e ospiti illustri provenienti da ogni parte del mondo. Quest’anno c'erano, per esempio: Georgina Rodriguez, Bianca Balti, Rebel Wilson, Ashley Graham, Heidi Klum. Presente Eva Longoria, in versione dark lady. E presenti anche, per il primo red carpet ufficiale da coppia, Melissa Satta e Matteo Berrettini, coordinati in bianco.

Lena Mahfouf col Jungle Dress a Cannes 2023

Tra i look che hanno maggiormente attirato l'attenzione all'evento, è impossibile non menzionare quello di Lena Mahfouf, che ha fatto una scelta importante. Lena Mahfouf (nota anche come Lena Situations) è una content creator, podcaster e influencer, nota soprattutto in Francia: qui il suo libro è diventato un bestseller. Ha preso parte alla serata di gala indossando l'indimenticabile Jungle Dress reso famoso da Jennifer Lopez. Il vestito in questione, una creazione firmata Versace, ha una storia importante, che incrocia la moda e la tecnologia. Lei lo ha abbinato a un paio di sandali argentati e a preziosi gioielli di diamanti Chopard.

Jennifer Lopez col Jungle Dress nel 2000

La storia del Jungle Dress

J-Lo indossò per la prima volta questo iconico abito firmato Versace nel 2000, sul red carpet dei Grammy Awards. Rimase folgorata da questo vestito e dalla sua maxi scollatura a V, fino all'ombelico. Lo ha poi indossato nuovamente nel 2020, portandolo in passerella in una versione rivisitata, nella stessa stampa verde smeraldo. Perché è una creazione iconica? Perché ha creato un precedente mai verificatosi prima. L'outfit fece scalpore a tal punto, che il giorno successivo la rete fu inondata di ricerche: tutti volevano rivedere la foto di J-Lo con quel vestito spettacolare addosso. All'epoca la rete non forniva una chiara distinzione tra link e immagini: ma fu proprio quell'episodio a dare l'ispirazione al colosso di Mountain View per creare un motore di ricerca specifico per le immagine, l'oggi indispensabile Google Immagini.