Kasia Smutniak con la cravatta, Sophie Taricone a pancia nuda: madre e figlia sfilano a Cannes Domenico Procacci, Kasia Smutniak e Sophie Taricone sono volati a Cannes per la proiezione del film di Nanni Moretti, Il Sol dell’Avvenire. Per la famiglia look coordinati in nero.

A cura di Giusy Dente

A Cannes è arrivato il grande momento di Nanni Moretti. Il regista ha portato al Festival il suo ultimo film, accompagnato dal cast al completo: Margherita Buy, Barbora Bobulova, Valentina Romani, Silvio Orlando, Jerzy Stuhr, Mathieu Amalric. Tutti insieme hanno improvvisato un ballo sul red carpet, riproponendo così una delle scene più iconiche del film, Il Sol dell'Avvenire. Sono accorsi alla proiezione (terminata con l'ovazione del pubblico) diverse celebrities. È stata ospite della serata anche l'attrice Kasia Smutniak, giunta alla kermesse assieme alla figlia Sophie Taricone e al compagno Domenico Procacci.

Una famiglia da red carpet

Kasia Smutniak condivide spesso il red carpet con la sua famiglia. L'attrice oggi è felice accanto al produttore Daniele Procacci: stanno insieme dal 2011. La relazione è iniziata l'anno successivo alla morte di Pietro Taricone, a cui la Smutniak era legata dal 2003. Con l'ex gieffino ha avuto anche una figlia, Sophie Taricone. La 19enne ultimamente ha partecipato spesso agli eventi di gala assieme a sua madre e al suo compagno. I tre erano insieme nel 2018 alla Mostra del Cinema di Venezia, poi è stata la volta della Festa del Cinema di Roma. Più di recente madre e figlia sono volate alle sfilate di Parigi.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone a Cannes 2023

Domenico Procacci, Kasia Smutniak e Sophie Taricone sono volati al Festival di Cannes 2023, in occasione della proiezione del film Il Sol dell'Avvenire, di Nanni Moretti. La famiglia ha sfilato sul red carpet con eleganti look coordinati, all'insegna del total black. Elegantissima come sempre l'attrice, che ha scelto un abito lungo nero con oblò sulla schiena lasciata parzialmente nuda e dettagli a contrasto bianchi sui polsini e sul colletto.

Kasia Smutniak in Valentino, indossa gioielli Pomellato

È una creazione firmata Valentino, della collezione Fall/Winter 2023-24. Ha aggiunto anche una cravatta e preziosi gioielli Pomellato. La 43enne non ama gli outfit appariscenti, è sempre discreta nella sua eleganza, riesce a imporsi senza esagerare, con garbo e semplicità. Proprio per questo è amatissima: è il simbolo della bellezza semplice che non ha bisogno di artifici.

Valentino Fall/Winter 2023–24

Lo dimostra giorno dopo giorno mostrandosi senza filtri, esattamente per ciò che è, senza seguire immagini patinate e stereotipate da diva. In nero a Cannes come sua ,adre anche Sophie Taricone: un paio di pantaloni palazzo oversize, crop top con pancia nuda e ombelico in vista, ampio cardigan lungo, sandali con punta aperta: tutto tono su tono. Completo classico per Procacci, con camicia bianca e papillon.