Kasia Smutniak senza trucco e senza filtri: in India lascia trionfare la semplicità Kasia Smutniak è in India e, complice la vacanza all’insegna del relax e della spiritualità, ha rinunciato totalmente al trucco e ai filtri: ecco le foto dell’attrice al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte postare dei selfie senza trucco sui social è diventata la mania più amata dalle star: sono moltissime coloro che ci tengono a rivelare gli aspetti più intimi della loro quotidianità, soprattutto quando si parla di bellezza. Kasia Smutniak non ha resistito al trend, anche se non lo ha fatto per mettere in mostra il proprio splendore in versione acqua e sapone: per lei la semplicità è un vero e proprio stile di vita ed è per questo che non ha paura di lasciarsi immortalare senza make-up, senza filtri e senza artifici. Ecco come si è mostrata nelle ultime ore su Instagram.

Kasia Smutniak, le foto senza trucco

Al motto di "Happiness from India", ovvero "Felicità dall'India", Kasia Smutniak ha documentato l'immensa felicità che sta provando durante questo viaggio rilassante e spirituale. Lo ha fatto con delle foto al naturale, nelle quali non ha avuto paura di mostrarsi senza filtri e senza neppure un filo di trucco. Niente panorami mozzafiato o location originali, ha lasciato trionfare la sua bellezza acqua e sapone con dei primi piani in cui è apparsa sorridente e serena. Maglietta nera con lo scollo a V, capelli legati in una coda spettinata e viso struccato: sebbene abbia detto no a mascara, eye-liner, rossetto e fondotinta, l'attrice è assolutamente meravigliosa e raggiante.

Kasia Smutniak senza trucco

La bellezza naturale di Kasia Smutniak

Non è la prima volta che Kasia Smutniak si mostra senza trucco sui social, anzi, lo ha già fatto spesso durante le sue vacanze all'insegna del relax. Il dettaglio che accomuna tutti i suoi selfie al naturale? Ricevono sempre innumerevoli commenti positivi da parte dei followers. L'attrice viene apprezzata per la sua semplicità e sono molti coloro che la incitano a rimanere per sempre così com'è, non cedendo al richiamo della chirurgia e dei ritocchini. Pulita, cristallina, naturale: l'attrice è il simbolo della bellezza semplice che non ha bisogno di artifici per splendere ed è proprio per questo che continua a essere così tanto amata nonostante gli anni che passano.