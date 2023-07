Kasia Smutniak in India, la foto senza filtri racconta un viaggio spirituale di semplicità Kasia Smutniak è tornata in uno dei suoi posti del cuore: l’India. È un viaggio all’insegna dell’autenticità in cui trionfano naturalezza e semplicità.

A cura di Giusy Dente

La spiritualità è un aspetto molto importante per Kasia Smutniak, una donna desiderosa di conoscere il mondo e di aprire la mente, pronta ad aiutare il prossimo e intenzionata a non lasciarsi ingabbiare negli schemi di una vita superficiale e stereotipata. Il viaggio è una dimensione in cui riesce a ritrovare se stessa, a recuperare la propria identità e la propria visione del mondo. Di recente è nuovamente tornata in India.

Kasia Smutniak in India

Di recente Kasia Smutniak ha fatto un viaggio tra Polonia e Bielorussia (da cui è nato un documentario). Uno dei suoi luoghi del cuore è invece il Nepal, dove si reca periodicamente e dove ha anche dato vita a un'associazione che porta il nome di Pietro Taricone, a cui era legata quando il gieffino è prematuramente venuto a mancare. Proprio lì ha fondato una scuola. E poi c'è l'India, dove è tornata nuovamente a distanza di qualche mese.

L'attrice non ama condividere sui social la propria vita privata e la propria quotidianità, ma di recente ha mostrato a fan e follower alcuni scatti realizzati in India. È lì già da qualche giorno e a Leh ha avuto modo di incontrare nuovamente il Dalai Lama. Lo stile dell'attrice è sempre improntato alla naturalezza, alla semplicità.

Anche quando sfila sul red carpet non è mai eccessiva, riesce a catturare gli sguardi con classe ed eleganza. I suoi selfie senza trucco sono diventati virali sui social perché hanno contribuito a sdoganare la vitiligine. La 43enne ha mostrato la sua pelle al naturale, con le macchie bianche, proprio per normalizzarla, per lanciare un messaggio di accettazione oltre gli standard di bellezza e perfezione.

In India ha nuovamente lasciato trionfare la semplicità. Tra le foto di paesaggi spicca il selfie con viso in primo piano: niente trucco, niente filtri, niente ritocchini. solo l'estrema naturalezza di una donna vera e autentica.