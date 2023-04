Dove è stato girato Il Sol dell’Avvenire: le location del nuovo film di Nanni Moretti Il Sol dell’Avvenire è il nuovo film di Nanni Moretti in concorso a Cannes girato a Roma. Per la scena finale ha trasformato in set un luogo iconico.

A cura di Giusy Dente

in foto: la scena finale del film col Colosseo sullo sfondo

Nanni Moretti torna al cinema e lo fa con un film ricco di riferimenti autobiografici e rimandi alla sua precedente produzione cinematografica. In Il Sol dell'Avvenire il regista riversa temi cardine e a lui cari, già affrontati in precedenza: la politica, la crisi di coppia, la psicanalisi, la critica cinematografica. Insomma, è un tributo alla carriera di questa figura chiave del panorama culturale italiano, che qui mixa leggerezza e riflessione, ironia e malinconia, verità e finzione, passato e presente. Il Sol dell'Avvenire vede Nanni Moretti nelle vesti di regista, sceneggiatore e attore principale: interpreta appunto Giovanni, l'alter ego di se stesso. Sarà presentato al prossimo Festival di Cannes in Selezione Ufficiale ed è stato girato interamente a Roma.

Nanni Moretti davanti alla sezione del PCI del Quarticciolo (Instagram @nannimoretti_)

Roma e Cinecittà ne Il Sol dell'Avvenire

Il nuovo film di Nanni Moretti è stato girato a Roma: è qui che il film è ambientato, tra gli anni '50 e '70. Alcuni luoghi iconici della capitale hanno fatto da ambientazione per le riprese esterne, per 14 settimane tra marzo e giugno scorsi. Gli interni, invece, sono quelli di Cinecittà World, dove sono state allestite le scenografie e gli spazi in cui si muovono i personaggi tra passato e presente. Il presente è quello del protagonista Giovanni: è un regista. Il passato è quello del film che sta girando, appunto negli studios di Cinecittà. Fondamentali sono la sezione del PCI del quartiere Quarticciolo, il Circo Budavari giunto direttamente dall'Ungheria con tendone e carovane. A proposito di Cinecittà, non è certo la prima volta che il regista la sceglie per un progetto. Qui girò Sogni d’oro e in età più recente Habemus Papam.

Nanni Moretti a Cinecittà (Instagram @nannimoretti_)

Il produttore Domenico Procacci ha raccontato in un'intervista a Italian Cinema: "I luoghi in questo film hanno un'importanza notevole, sceglierli non è stato facile. Lo scenografo Alessandro Vannucci e i suoi collaboratori hanno fatto un enorme lavoro di ricerca. Alla fine, e magari suonerà banale, la scelta è caduta su Cinecittà. Qui realizzeremo gli interni in teatro e negli enormi spazi sulla Pontina che Cinecittà gestisce stiamo realizzando costruzioni molto impegnative. Abbiamo lavorato molto in passato con Cinecittà e conosciamo il livello di qualità che ci viene offerto e che, in particolare su questo film, ci è indispensabile".

Nanni Moretti nel Circo Budavari (Instagram @nannimoretti_)

Dove è ambientato il finale del film

Nel cuore della città è stato girato il finale del film. Nanni Moretti ha trasformato in set i Fori Imperiali di Roma. La scena è quella di una manifestazione in piena regola: a sfilare, col Colosseo in bella vista sullo sfondo, ci sono centinaia di persone, tra cui tutti i personaggi che hanno recitato nel film. Attorno a loro bandiere rosse e persino elefanti, accompagnati dalla banda musicale. Un altro set è stato allestito nel quartiere di San Paolo, tra la Magliana e la Basilica.

Fori imperiali di Roma (Pixabay)

Per le strade della città si svolge invece il giro in monopattino elettrico che il protagonista fa con il produttore del film che sta girando. Il riferimento è a una scena di Caro Diario (1994), dove però il protagonista guidava una Vespa. Ma si sa: i tempi cambiano, come suggerisce dall'inizio alla fine Il Sol dell'Avvenire.