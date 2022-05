Julia Roberts in frac sul red carpet: incanta Cannes con il look maschile Minimal e raffinata, Julia Roberts arriva al Festival di Cannes in giacca e pantaloni: sulla scollatura brilla un collier di diamanti da sogno.

A cura di Beatrice Manca

In un red carpet dominato da abiti vaporosi, nuvole di tulle e nude look scintillanti (come il top scultura di Alessandra Ambrosio) arriva Julia Roberts a riscrivere le regole: l'attrice premio Oscar è arrivata a Cannes in veste di madrina del premio Chopard, illuminando Cannes con il suo sorriso. Semplice ed elegante, Julia Roberts ha stupito tutti sfoggiando i pantaloni sul red carpet del film "Armageddon Time", confermando che non c'è bisogno dell'abito da principessa per rubare la scena!

Julia Roberts con il completo maschile a Cannes

Julia Roberts è la regina dei look mannish: solo poche settimane fa aveva infranto l'ultimo tabù indossando i bermuda su un red carpet, abbinati a un completo grigio. Per il prestigioso Festival cinematografico, però, ha deciso di alzare la posta in gioco sfoggiando un elegante completo nero: si tratta di una rivisitazione di un frac maschile firmata Louis Vuitton, con rever lucenti sulla giacca e le classiche "code" lunghe fino al ginocchio.

Julia Roberts in Louis Vuitton

L'attrice ha completato il look con un paio di semplici sandali con i listini sottili e ha lasciato i capelli al naturale, con una cascata di ricci vaporosi color mogano. Minimal e raffinata, anche stavolta Julia Roberts fa centro con l'eleganza della semplicità.

Julia Roberts con Caroline Scheufele, la direttrice artistica di Chopard

Julia Roberts sfoggia il maxi collier di diamanti

Il completo, indossato senza camicia, lasciava protagonista lo straordinario collier di diamanti che brillava sulla scollatura. Si tratta di una creazione di Chopard, la casa di alta gioielleria che accompagna il Festival di Cannes.

Julia Roberts indossa gioielli Chopard

L'attrice è arrivata mano nella mano con Caroline Scheufele, co-presidente e direttore artistico di Chopard. Julia Roberts infatti non è qui in veste di attrice, ma come madrina del Trophée Chopard: durante la terza serata di Cannes sarà lei a consegnare il premio. Nessun diamante però potrà mai competere con il suo famoso sorriso!