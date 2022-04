Julia Roberts torna sul red carpet: in giacca e bermuda riscrive le regole della moda mannish Julia Roberts è tornata su un red carpet internazionale, lo ha fatto per la prima newyorkese del suo nuovo film Gaslit e ne ha approfittato per riscrivere le regole della moda mannish. La diva ha infatti abbinato la giacca a un paio di bermuda, lasciando in mostra le gambe senza rinunciare ai pantaloni.

A cura di Valeria Paglionico

Julia Roberts è una delle dive hollywoodiane più amate di tutti i tempi e, nonostante siano passati decenni dal suo debutto sul grande schermo, continua a essere seguitissima e apprezzata. Negli ultimi anni si era presa una temporanea pausa dai red carpet internazionali ma di recente è tornata a calcarli. Lo ha fatto per la prima newyorkese del suo nuovo film, si intitola Gaslit e la vede protagonista al fianco di Sean Penn (in una versione irriconoscibile). La cosa particolare è per l'occasione non ha semplicemente seguito il trend mannish, lo ha rivoluzionato in modo inedito e iper moderno.

Il completo griffato di Julia Roberts

Era dall'ottobre 2019 che Julia Roberts non partecipava a un evento glamour e mondano ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. La diva ha calcato il red carpet della prima newyorkese del suo nuovo film e ne ha approfittato per dimostrare che non ha rivali in fatto di stile. Ha sfoggiato un completo firmato Gucci sui toni del grigio, per la precisione un modello con la giacca lunga, doppiopetto e con una decorazione di paillettes sul bavero, un panciotto a stampa Principe di Galles abbottonato sotto al seno e dei bermuda a vita alta (sempre a quadretti). Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo total black, una camicia bianca, dei gioielli Chopard e una piega con delle onde dall'effetto naturale.

Julia Roberts in Gucci

I bermuda sono il nuovo must-have mannish

Da qualche anno a questa parte sta letteralmente spopolando il trend della moda mannish ma le star lo hanno sempre declinato in forma tradizionale, ovvero con giacca e pantaloni lunghi. Ora Julia Roberts ha riscritto le regole di questo look di ispirazione maschile e ha abbinato blazer e panciotto a un paio di bermuda. Così facendo ha messo in mostra le gambe ma senza rinunciare ai pantaloni, aggiungendo un tocco ancora più femminile all'outfit in pieno stile mannish. In quante prenderanno ispirazione dalla diva per rendere le loro serate formali sofisticate, sensuali e iper glamour?

Leggi anche Julia Roberts e le ascelle pelose: ecco perché non si era depilata sul red carpet