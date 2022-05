Charlotte Casiraghi con Dimitri Rassam a Cannes: in blu notte con lo chignon è la più chic del Festival Ieri sera al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film Brother And Sister (Frere Et Soeur) e tra gli ospiti speciali c’erano Charlotte Casiraghi e il compagno Dimitri Rassam. La monegasca ha incantato tutti con la sua eleganza, sfilando sul red carpet con un sinuoso abito blu notte e lo chignon.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes è arrivato alla sua 75esima edizione e fino al prossimo 28 maggio vedrà diversi registi presentare i loro film in anteprima mondiale. L'evento è tra i più attesi nel mondo del cinema e quest'anno è tornato in presenza al 100% dopo due stagioni di parziale stop a causa della pandemia. Ieri sera, venerdì 20 maggio, si è tenuta la prima di Brother And Sister (Frere Et Soeur) e, oltre alla protagonista Marion Cotillard (che ha sconvolto tutti sfilando con gli shorts), ad attirare i riflettori è stata Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca ha calcato il red carpet al fianco del compagno Dimitri Rassam, mettendo a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi di coppia.

L'abito blu notte di Charlotte Casiraghi

Niente abiti tempestati di cristalli, gonne pompose o trasparenze audaci, Charlotte Casiraghi a Cannes ha puntato sulla semplicità e la scelta si è rivelata incredibilmente chic. Sul red carpet ha sfilato in blu notte con un lungo vestito di seta, un modello dalle linee dritte e sinuose con la gonna leggermente scampanata e uno scollo all'americana incrociato sulla schiena, così da lasciarla scoperta. Chi ha firmato l'outfit dall'eleganza senza tempo? La Maison Chanel, della quale da diversi anni è ambassador. Dimitri Rassam non è stato da meno in fatto di stile: ha sfoggiato un classico smoking bianco e nero, trasformandosi così in un vero e proprio principe.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Charlotte Casiraghi è regina di eleganza a Cannes

Al Festival di Cannes se ne stanno vedendo di tutti i colori, dal bustier di cristalli di Alessandra Ambrosio al completo mannish di Julia Roberts, ma è stata Charlotte Casiraghi a distinguersi per eleganza con il suo stile minimal ma allo stesso tempo sofisticato. Per completare l'outfit blu notte ha sfoggiato degli scintillanti orecchini di diamanti, li ha messi in risalto con un raffinato chignon portato con la fila molto laterale, acconciatura che ha reso il suo aspetto ancora più regale. Non poteva mancare l'iconica borsa in pelle trapuntata di Chanel, declinata in una versione mini da portare a mano. Chi riuscirà a superarla in fatto di raffinatezza?

