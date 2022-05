Marion Cotillard rivoluzionaria a Cannes: sul red carpet sfida il dress code e indossa gli shorts Marion Cotillard è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Cannes, durante la serata di venerdì 20 maggio ha calcato il red carpet prima dell’anteprima del suo nuovo film Frère et Sœur, incantando tutti col suo look. Ha messo in mostra le gambe con una jumpsuit con gli shorts, rivoluzionando il dress code dell’evento.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 75esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema che in questa stagione è tornato a tenersi in presenza al 100%. Ieri sera, venerdì 20 maggio, si è tenuta la prima del film Frère et Sœur e sul red carpet non poteva mancare la sua protagonista Marion Cotillard. Da sempre icona di bellezza e di stile, questa volta è riuscita a farsi notare grazie al suo animo rivoluzionario. Per l'apparizione sul tappeto rosso della Croisette ha stravolto ogni tipo di regola in fatto di dress code sfilando con gli shorts: ecco tutti i dettagli del look total black con cui ha lasciato le gambe in mostra.

Marion Cotillard mostra le gambe sul red carpet

Per presentare il suo nuovo film a Cannes Marion Cotillard ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se lo ha declinato in una versione glamour e sensuale tutt'altro che sobrio. Si è affidata alla raffinatezza di Chanel, che per lei ha firmato una jumpsuit nera corta e dalle trasparenze audaci. Si tratta di un modello accollato, con gli shorts che hanno lasciato le gambe in vista, una cintura in tinta logata che le ha segnato il punto vita e le maniche trasparenti. All'altezza del busto, inoltre, ci sono dei decori di cristalli che riproducono l'iconica doppia C simbolo della Maison Francese. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di décolleté neri col tacco, dei collant velati e un rossetto color ciliegia.

Marion Cotillard in Chanel

Perché Marion Cotillard a Cannes è anti-convenzionale

In occasione di eventi mondani ma allo stesso tempo formali come il Festival di Cannes siamo sempre stati abituati a vedere star sfoggiare lunghi abiti da sera e look sofisticati sul red carpet. Marion Cotillard è riuscita a stravolgere ogni regola in fatto di dress code, non avendo paura di osare o di mettere in mostra il suo animo anti-convenzionale. Ha messo in mostra le gambe ma non per questo è stata "scandalosa", anzi, ha dimostrato che si può essere chic e glamour anche senza i sontuosi vestiti con le gonne fino alla caviglia. Con la sua jumsuit mini è diventata icona fashion rivoluzionaria e di sicuro a partire da questo momento saranno moltissime le celebrities che prenderanno esempio da lei.