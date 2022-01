“Un programma per Pierpaolo Pretelli in Rai”, Giulia Salemi best influencer: la coppia d’oro 2022 Per Pierpaolo Pretelli sarebbe pronto un programma in Rai che lo vedrebbe solista alla conduzione, mentre Giulia Salemi è stata eletta donna più influente del digitale in Italia. Il 2022 segue la scia fortunata dell’anno precedente per la coppia d’oro della tv.

Il trionfo con Mara Venier e l'imitazione di Achille Lauro

"Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro (con proprio lì un qualcosa in più rispetto all’originale tanto che la conduttrice gli ha detto di coprirsi) ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo" ha scritto Dagospia sul futuro dell'ex gieffino. Ed è pur vero che le sue apparizioni televisive sulla Tv di Stato hanno messo d'accordo diverse generazioni, portandolo costantemente in trend e rendendo appetibile il suo nome nella rosa dei nuovi conduttori per il progetto ambizioso di riqualificazione della Rai in una fascia più giovane, grazie anche al sostegno della piattaforma Raiplay.

Giulia Salemi regina del GF Vip Party e icona della moda

Per quanto riguarda Giulia Salemi, la strada sembrava più spianata sin dall'inizio. Il decollo dopo il Grande Fratello Vip 2020 è stato evidente, con i primi format sulla piattaforma Mediaset Infinity, il successo dello spin off del GF Vip, ovvero il GF Vip Party, condotto con la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi. A seguito di ospitate e interventi tv, è arrivato anche il programma Sky Artisti di panettone, con porte spalancate per future collaborazioni. Coinvolta anche nel mondo della moda e delle tendenze, Giulia ha ritirato da poche ore il premio di best influencer del digitale in Italia, ringraziando così chi l'ha votata e le ha consentito di salire sul podio: "Grazie a tutto il popolo del Twitter per questo riconoscimento che fa bene al morale di questo inizio 2022".