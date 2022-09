Concorrenti Grande Fratello Vip 2022, chi sono i personaggi famosi nel cast e cosa fanno nella vita Si avvicina l’apertura della Casa di Cinecittà, riparte il GF Vip 7 lunedì 19 settembre: 23 concorrenti, ecco la lista completa.

A cura di Gaia Martino

Tutto pronto per una nuova edizione del Grande Fratello VIP, in partenza lunedì 19 settembre 2022. La settima edizione del reality sarà condotta ancora da Alfonso Signorini che per quest'anno ha scelto come compagne di viaggio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, poi ex amati concorrenti per il GF VIP Party, ovvero Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, e infine Giulia Salemi, che monitorerà i social e leggerà in diretta dallo studio i tweet più virali. Anche quest'anno sarà possibile seguire la diretta nella Casa di Cinecittà 24 ore su 24 sul sito ufficiale del programma: ma chi la animerà? Prima circolavano solo indizi riguardo i 23 concorrenti, Davide Maggio sul suo sito ha reso pubblico l'elenco completo dei concorrenti.