Chi è Oriana Marzoli, la nuova concorrente del GF Vip 7 è l’ex di Ivan Gonzalez Oriana Marzoli, la nuova concorrente del GF VIP 7, è un famoso volto televisivo spagnolo: nota in Italia anche per la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP 7. Volto noto del piccolo schermo spagnolo, ha 30 anni ed è nata a Caracas, in Venezuela. È diventata famosa in Mujeres Y Hombre (format iberico di Uomini e Donne) dove conobbe Tony Spina, suo ex fidanzato storico la cui relazione diventò molto chiacchierata nel gossip spagnolo. Poi nel reality La casa fuerte nel 2020 conobbe l'ex tronista Ivan Gonzalez con il quale ha avuto una storia d'amore.

Chi è Oriana Marzoli e che lavoro fa

Oriana Marzoli è un'influencer, classe '92, nata a Caracas in Venezuela. Volto noto della televisione spagnola, ha preso parte ai diversi reality. Ha iniziato nel format spagnolo di Uomini e Donne, e lì conobbe Tony Spina, con il quale riempì le pagine di gossip. Dopo una lunga e tormentata love story, approdò in La casa fuera, dove conobbe Ivan Gonzalez, noto al pubblico italiano per essere stato sul trono di Uomini e Donne. Con lui Oriana si lasciò andare ad un momento intimo: consumò una notte di passione avanti le telecamere del reality. Su Instagram è seguita da oltre 2 milioni di follower: con loro condivide scatti di sé e della sua quotidianità.

La storia d'amore con Tony Spina

Oriana Marzoli conobbe Tony Spina a Mujeres y Hombres: in tv nacque la loro relazione, era circa il 2013, stando a quanto riportato dal tabloid di Telecinco, e durò, seppure i periodi di alti e bassi, circa tre anni. Insieme parteciparono al reality cileno Amor Aproba: sarebbe terminata nel programma la loro love story.

La relazione con Ivan Gonzalez

Oriana Marzoli è conosciuta in Italia anche per la sua relazione con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne che ai tempi della sua permanenza nel dating show scelse Sonia Pattarino. I due si resero protagonisti di una notte di passione nel reality a cui presero parte insieme, La casa fuerte. La loro è stata una relazione tormentata da alti e bassi, nel 2021 l'influencer venezuelana raccontò: "Sono stata io a lasciarlo, l'amore finisce e nel mio caso è finito. Non voglio illudermi". Lui l'avrebbe tradita, stando a quanto svelato al canale Mtmad: "Mi nascondeva cose come andare in una discoteca. A quanto pare Iván eccolo lì con un'altra ragazza" , le parole riportate da As.