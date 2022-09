Charlie Gnocchi al GF Vip 7, carriera e vita privata dello speaker fratello di Gene Charlie Gnocchi, nome d’arte di Carlo Ghiozzi, è un concorrente del GF VIP 7. Voce di RTL 102.5, ha preso parte a diversi programmi tv. Ha tre figli, Carolina, nata da un precedente matrimonio, Antonio e Maria, nati dalla storia d’amore con Elisabetta Randolfi.

Charlie Gnocchi, nome d'arte di Carlo Ghiozzi, è uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP 7. Conduttore radiofonico, personaggio televisivo e pittore italiano, è il fratello del noto conduttore tv Gene (Eugenio Ghiozzi). Ama scrivere libri, incidere dischi, dipingere, ed è anche papà di tre figli, Carolina, nata dal matrimonio con la sua ex moglie, Antonio e Maria, nati dalla storia d'amore con l'attuale campagna Elisabetta Randolfi.

La carriera di Charlie Gnocchi, dalla radio alla televisione

Charlie Gnocchi, classe '63 di Fidenza, ha iniziato la sua carriera come chitarrista in un gruppo, i Desmodromici, nel quale cantava anche il fratello Gene. Proprio con quest'ultimo ha iniziato a conoscere e ad entrare nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato come speaker per Radio 105 nel 1992 con Joe Violanti. Con Alto Godimento, programma di punta di RTL 102.5 tra il '93 e il '99 conquista il grande successo. L'attuale concorrente del GF VIP è entrato a far parte di diversi programmi tv come Uno mattina e Fiesta su Rai Uno, ama il calcio, la musica, ama dipingere, incidere dischi ed ha girato un film in digitale. Ancora oggi è la voce di RTL 102.5: conduce il programma W L'Italia – No problem con Alessandro Greco e Valeria Graci.

Charlie Gnocchi è il fratello più piccolo del comico Gene

Charlie Gnocchi è il fratello minore di Gene, nato nel 1955. Hanno lavorato insieme sin dagli inizi della carriera del gieffino: dopo aver collaborato nel gruppo Desmodromici, hanno scritto e cantato la canzone Capalbio. Lo scorso marzo Charlie ha dedicato un post al fratello: "Eugenio. Come 40 anni fa con Eugenio pensiamo di essere dei Rocker. Io compongo dei pezzetti coi soliti tre accordi Eugenio li viene a cantare volentieri come quando eravamo a casa di mia nonna. Ieri lui era a Roma per registrare Porro ma alle 12.30 si e’ presentato inStudio ( max minoia) e ha cantato Andiamo a Dubai. ( rock leggero sdrammatizzante). Ancora una volta mi sono divertito perche’ Eugenio quando e’ leggero e’’assai simpatico. Anche lui c’ha una vita complicata ed e’ sempre sotto battuta, essendo sensibile, e’ sempre incazzato! Pero’ se puo’ si ricorda che era il cantante dei Desmodromici squattrinato e piacente( ?) che girava con una maglietta: Abbiamo Sofferto Molto per Arrivare al Successo!! Ieri Eugenio Gene era leggero come 40 anni fa e alla fine mi sono fatto 4 risate!! Che poi la canzone Rock Andiamo a Dubai non sara’ un gran successo ..e’ un po’ scontato… ma non si puo’ mai dire!!".

I figli e la storia d'amore con Elisabetta Randolfi

L'attuale concorrente del GF VIP è anche papà di tre figli, Carolina è la più grande nata dal matrimonio con l'ex moglie di cui si sa ben poco. Con la primogenita ha condiviso diverse immagini sul suo profilo Instagram nelle quali si mostrano felici e sorridenti.

Da tempo vive una storia d'amore con Elisabetta Randolfi, madre dei suoi due altri figli, Antonio e Maria. Non è noto se i due si siano sposati o meno, ma nel 2018 il gieffino ha condiviso un'immagine della donna che gli fa battere il cuore scrivendo: "Mia moglie, il mio amore" in inglese.

I libri di Charlie Gnocchi

Tra i suoi vari lavori svolti nel corso della sua carriera, Charlie Gnocchi ha scritto anche diversi libri. Il primo nel 1998 dal titolo Alto godimento. Gli italiani in classifica scritto insieme al collega Joe Violanti. Poi "È record", ”Alto godimento", "Anche i Formigoni nel loro piccolo s'incazzano con Berlusconi", uscito nel 2004, "Culi & culatelli" nel 2013, infine "Giovedì gnocchi… e gli altri giorni?" pubblicato nel 2022.