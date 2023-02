Chiara Rabbi allude alla presunta infedeltà di Davide Donadei: la replica del concorrente al GF Vip Al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha letto a Davide Donadei un tweet da parte di Chiara Rabbi, la sua ex fidanzata, conosciuta a Uomini e Donne. Il concorrente non ha reagito bene.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Davide Donadei per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 27 febbraio, Davide Donadei ha avuto modo di leggere un commento da parte della sua ex fidanzata, Chiara Rabbi, conosciuta nel programma Uomini e Donne. La loro relazione è finita in modo turbolento, anche per via dei dubbi sulla fedeltà dell'ex tronista, che Chiara nutriva.

Grande Fratello Vip, il post di Chiara Rabbi letto in diretta

Giulia Salemi, come sempre, ha informato i concorrenti del Grande Fratello Vip sull'aria che si respira sui social. Tra i tweet letti anche quello di una vecchia conoscenza del pubblico di Canale5, Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Davide Donadei. La donna ha commentato il blocco in cui Antonella ha appreso della complicità tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Le sue parole sono state: "Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l'argomento". Giulia Salemi ha letto una frecciatina a Davide Donadei, che è stato tra i primi a precipitarsi a consolarla. Seguendo il suo ragionamento, dunque, Chiara Rabbi avrebbe accusato Davide di sapere bene come affrontare l'argomento del tradimento.

La reazione di Davide Donadei

Dopo aver letto il tweet di Chiara Rabbi, Davide Donadei ha avuto un momento di sconforto. A Matteo Diamante ha confidato: "Non capisco perché debba farmi passare per questa roba qui. Sai cosa è successo? Quando ci siamo lasciati, io ho iniziato ad uscire. Anche se parlavo con una ragazza, magari c'era qualcuno che mi faceva le foto, i video, però non me ne fregava niente perché tornavo a casa da solo". E ha proseguito nel suo sfogo:

Io avrei voluto che lei venisse qui a dirmi: "Sono fiera di te, grazie". Questo è il motivo per cui è finita. Ma benvenuta nel club cosa? Tu prima di fare una cosa del genere pensi che a casa ci sono mia mamma, tuo papà, tua nonna, i tuoi fratelli, dopo tutto quello che c'è stato veramente. Io le ho dato le chiavi del mio ristorante, della casa di mia mamma, della mia macchina, le chiavi del mio cuore, della mia vita. L'ho portata giù da me. Dopo mia madre e mio fratello, è la persona a cui ho voluto più bene nella mia vita.

Infine, ha concluso: "Io ho lasciato Chiara, amandola. Ancora non sono riuscito ad andare avanti, non perché io ami ancora Chiara. Ma non avendo mai avuto una famiglia, la stavo creando come volevo io. Mi viene da piangere. Noi parlavamo di bambini".