Edoardo ammette di avere toccato il seno di Nicole Murgia poi lascia Antonella: “Mi sono svegliato” Durante una pausa pubblicità al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha ammesso di avere toccato il seno di Nicole Murgia durante la notte nel van. Antonella Fiordelisi si è messa a piangere ma Edoardo l’ha lasciata: “Mi sono svegliato”.

Durante una pausa pubblicità al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha ammesso di avere toccato il seno di Nicole Murgia durante la notte nel van. Messo alle strette dopo avere compreso che il GF avrebbe svelato tutto alla fidanzata, Edoardo ha deciso di essere sincero. Antonella Fiordelisi, dispiaciuta, si è sciolta in lacrime: "Lo ha fatto mentre c'ero io nella Casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere. Pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere". In puntata, di fronte a una domanda di Alfonso Signorini, ha ammesso:

Edoardo mi ha detto che ha toccato le tette della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l'ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco. Mi ha fatto la predica perché da single ho fatto un massaggio ad Antonino e adesso senza microfono tocca il seno della Murgia. Non gli ho mai fatto niente e ci tengo.

Nicole e Edoardo concordano sulla stessa versione: "L'ho toccata con un dito"

Isolata dal resto del gruppo, Nicole ha dato la sua versione circa l'episodio con Edoardo: "Parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l'ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide". Ha però specificato di non provare attrazione per Edoardo: "Ci siamo abbracciati mille volte anche di fronte ad Antonella. Non c'è alcuna attrazione da parte mia nei confronti di Edoardo". Anche Edoardo ha dato la stessa versione: "Se l'avesse fatto lei io sarei impazzito, ma è stata una cavolata. Avevo fatto una battuta sulle tette rifatte e ho l'ho toccata con un dito. Resta un gesto non malizioso".

Edoardo Donnamaria ha lasciato Antonella: "Il nostro rapporto era già crollato"

A sorpresa, però, Edoardo ha ammesso di essersi staccato da Antonella: "Io e la Murgia siamo affettuosi come sono affettuoso con altre persone. La relazione con Antonella, se la vedo razionalmente, è finita da un mese". Invitato da Signorini ad ammetterlo di fronte ad Antonella, Edoardo l'ha raggiunta: "Posso dirti solo che non ho fatto nulla con malizia, per il resto mi dispiace". "Se non tenevi più a me, potevi dirmelo. Lo avevo percepito ma dovevi dirmelo", l'ha rintuzzato lei e Donnamaria ha concluso: "Non è che non ci tengo ma il nostro rapporto è crollato nelle ultime settimane. Mi sembra evidente. Non è per l'abbraccio alla Murgia. Non passare per la santarellina perché non ci crede nessuno. Non vedevi l'ora che accadesse una cosa del genere. Se mi sono svegliato non me ne puoi fare una colpa. Mi sono svegliato un po' tardi. Vedi come ti senti adesso? Mi sono sentito così per 5 mesi".

Edoardo Donnamaria: "Antonella ha usato Antonino per farmi ingelosire"

Prima ancora che Edoardo lasciasse Antonella, erano andati in onda i momenti che hanno scandito la recente crisi tra i due e il cambiamento nel loro rapporto determinato dall'uscita di Antonino. "Da quando è uscito ha smesso di considerarmi. Da una settimana non stiamo insieme", ha evidenziato la influencer campana. Edoardo ha spiegato i motivi per i quali è felice che Spinalbese abbia lasciato la Casa. "Mi metteva ansia", aveva ammesso in una clip. In diretta, invece, ha aggiunto: "Sono felice perché con l'uscita di Antonino, Antonella ha perso la sua arma. Da 5 mesi lo usava per farmi arrabbiare e ingelosire".

Che cosa ha detto Antonella ad Antonino prima che Spinalbese lasciasse la Casa

Il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato che ha svelato quanto Antonella ha detto ad Antonino all'orecchio prima che Spinalbese lasciasse la Casa del GF Vip. "Ci rivedremo fuori perché non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno", lo ha rassicurato, alludendo al fatto che l'antipatia di Donnamaria nei confronti dell'ex compagno di Belén Rodriguez non le avrebbe impedito di avere un rapporto con lui.

Edoardo Tavassi: "Antonella non vedeva l'ora di passare da vittima"

Edoardo Tavassi, amico di Donnamaria, ha commentato critico quanto accaduto: "Capisco che certi atteggiamenti possano dare fastidio ma Antonella non vedeva l'ora di fare la vittima. A momenti si rovesciava l'acqua in faccia pur di piangere". Micol Incorvaia: "Capisco che possa dare fastidio ma non ho visto la sua performance, se è di questo che si parla".