Edoardo Donnamaria palpa il seno di Nicole Murgia, il video che infastidirà Antonella Fiordelisi Si fa sempre più pericoloso l’avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia al Grande Fratello Vip. Il gieffino è stato beccato dalle telecamere mentre palpa il seno della coinquilina all’insaputa della fidanzata Antonella Fiordelisi.

A cura di Stefania Rocco

Possibile triangolo dietro l’angolo nella Casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia appaiono sempre più vicini, soprattutto dopo l’ultima crisi che ha attraversato il rapporto tra il volto di Forum e la fidanzata Antonella Fiordelisi. Un video, in particolare, rischia di provocare l'ennesima lite tra l’influencer salernitana e il compagno. Nel filmato già finito in rete si vede Edoardo palpare il seno di Nicole, senza accorgersi di essere ripreso dalle telecamere. Murgia è seduta e non sembra infastidita dal gesto di Edoardo, anzi gli tiene la mano con la sua, a testimonianza del loro legame.

Cosa succede tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia?

Per il momento, tra Edoardo e Nicole non sembrerebbe essere accaduto nulla di particolarmente sconveniente. Amici e membri dello stesso gruppo, gli Spartani, non hanno mai dato segnali che farebbero presagire un inaspettato risvolto romantico. Eppure il video dimostra la evidente confidenza nata tra loro.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono in crisi

Edoardo e Antonella hanno deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto, l’ennesima. Legati fin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, si sono allontanati più di una volta per poi tornare sui propri passi. Ma dall’ultima crisi, Donnamaria sembrerebbe essersi definitivamente distaccato. Un atteggiamento che ha messo in crisi Antonella e che ha spinto i fan della loro storia – in rete si fanno chiamare “Donnalisi” – a schierarsi da parte della influencer salernitana. Questo improvviso e imprevisto cambio di rotta potrebbe costare caro a Edoardo che è finito in nomination per effetto di un provvedimento disciplinare voluto dalla produzione del reality. Se quelli che lo hanno sostenuto fino a oggi smettessero di votare per lui, rischierebbe seriamente di non superare la nomination in corso.