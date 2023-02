Nessuna speranza per i Donnalisi, Antonella a Edoardo: “Non voglio assolutamente tornare con te” Non sembra esserci alcun lieto fine possibile per i Donnalisi, a poco più di un mese dalla conclusione del GFVip. Antonella non ha perdonato ad Edoardo di essersi dimostrato indifferente alla possibilità che lei potesse lasciare la Casa: “Sarei potuta andarmene, ma non mi hai dimostrato nulla. Ora non provo più lo stesso”.

A cura di Giulia Turco

Non sembra esserci alcuna possibilità di un lieto fine per i Donnalisi nella Casa del GFVip. A poco più di un mese dalla fine del programma, Antonella Fiordelisi sembra più convinta che mai a non tornare sui suoi passi dopo la fine dell'amore con Edoardo, se di amore davvero si può parlare. I due sono ormai irrimediabilmente distanti, complice l'ultima nomination che ha messo a rischio uscito Antonella senza sortire alcun effetto particolare in quella che sarebbe la sua dolce metà.

Antonella spiega ad Edoardo perché tra loro non può esserci nulla

"Lo sappiamo entrambi che non possiamo stare più insieme", spiega Antonella all'indomani della puntata che le ha risparmiato l'uscita per il televoto. "Io non voglio tornare con te, di questo ne sono sicura, perché sono stata troppo male e adesso voglio pensare a me", spiega ad Edoardo. Non gli ha perdonato di essersi dimostrato indifferente alla possibilità che potesse lasciare la Casa: "Sarei potuta andarmene, ma non mi hai dimostrato nulla". Secondo Edoardo però, la concorrente non dimostra grande coerenza con quello che dice: "Comportati da single allora", le suggerisce. "Facci vedere davvero come sei fatta", la provoca. "Il prossimo ragazzo che avrai, almeno non trattarlo da schiavo". Antonella è sempre più convinta di non voler tornare indietro, i suoi sentimenti sono cambiati. "Ti giuro sulla mia famiglia che non provo più le stesse cose, perché tu non sei quello che immaginavo".

Cosa succederà una volta che Antonella Fiordelisi uscirà dal GFVip

Non sembra contemplabile l'ipotesi che fuori dalla Casa Edoardo e Antonella possano darsi la possibilità di un futuro insieme. Molto più probabilmente Fiodelisi uscirà single dal programma e non è escluso che possa tornare tra le braccia di Gianluca Benincasa, il fidanzato che l'ha aspettata fuori da Cinecittà nascondendo la loro storia d'amore pur di farle vivere un'esperienza a pieno in tv. Toccherà vedere quanto Antonella è disposta ad andare contro alle volontà del padre Stefano, che durante questi mesi ha messo in atto una vera e propria guerra sui social per smontare la versione di Benincasa e sostenendo i Donnalisi, ma quest'ultima, purtroppo, non sembra più una possibilità.