Signorini insinua che tra Donnamaria e Murgia sia accaduto qualcosa, Nicole: “La mano? La protesi” La puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con il caso del van e con Alfonso Signorini che ha lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa. “Siete sicuri di avere tenuto le mani a posto?”, ha chiesto.

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio scoppia il "van gate". Alfonso Signorini ha lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa quando i due credevano di non essere ripresi dalle telecamere. Insinuazioni pesanti che potrebbero riscrivere il rapporto tra il volto di Forum e la influencer salernitana.

Le insinuazioni di Alfonso Signorini

Dopo avere specificato che non avrebbe mandato in onda quanto accaduto nel van ("per decenza" ha aggiunto), Signorini ha isolato i quattro protagonisti di questa storia: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. "Vi chiedo questo e non vi chiederò altro: siete sicuri di avere tenuto le mani a posto nel van?". Edoardo e Nicole sono apparsi particolarmente nervosi, quasi come se volessero nascondere qualcosa. La reazione di Antonella Fiordelisi è stata di incredulità. "Manca solo questo", ha detto prima di alzarsi e dirigersi verso il bagno.

Nicole Murgia: "Le mani? La mia protesi"

A suggerire quanto potrebbe essere accaduto nel van è stata Nicole Murgia che a Milena Miconi ha detto: "La mano? Era la mia protesi". Signorini ha ascoltato quanto detto a Milena e ha chiesto a quest'ultima cosa le avesse detto Nicole. Quando Milena ha inventato una scusa, Alfonso l'ha incalzata: "Allora mi divertirò a farti ascoltare l'audio, perché abbiamo anche quello. Ti pensavo più sincera". Per il momento, il conduttore ha sospeso la questione ma un sottopancia trasmesso durante il blocco ha chiarito che la vicenda non è ancora terminata. "Esiste un flirt clamoroso tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia?", è stato chiesto al pubblico del GF Vip. I fan della coppia sono già sul piede di guerra. Antonella, invece, sembra non avere ancora compreso cosa sarebbe accaduto tra il fidanzato e Nicole.