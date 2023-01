Nicole Murgia sulle presunte violenze ad Andrea Maestrelli: “Gli ho dato uno spintone e uno schiaffo” Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 9 gennaio, Alfonso Signorini ha affrontato un argomento molto delicato. Andrea Maestrelli, riguardo alla sua relazione con Nicole Murgia, ha confidato: “Mi menava, sono finito due volte in ospedale”.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha trattato un tema molto delicato. Nei giorni scorsi, Andrea Maestrelli ha confidato a Edoardo Tavassi, che Nicole Murgia – durante la loro relazione – lo avrebbe picchiato e fatto finire in ospedale.

La burrascosa relazione tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli

Alfonso Signorini ha fatto sapere che Andrea Maestrelli si sarebbe protetto, inviando le conversazione intercorse tra lui e Nicole Murgia a una terza persona perché le tirasse fuori, in caso fosse emerso quanto accaduto tra lui e la sua ex fidanzata. Maestrelli ha preso la parola:

Mi dispiace, le cose sono andate già troppo oltre per i miei gusti. Posso non avere una grande stima di Nicole come donna, ma l'ho conosciuta anche come madre e come amica e ho un'alta considerazione di lei in quel senso. Vorrei la conosceste indipendentemente da quello che è successo tra me e lei quest'estate. Purtroppo la cosa è uscita. Io non avrei mai tirato fuori la storia dei piatti o che si è innamorata di un altro.

Incalzato da Alfonso Signorini, perché facesse chiarezza, ha spiegato: "Nel corso di una discussione, le è scivolato un piatto e mi è volato addosso, mi sono tagliato. Se sono finito in ospedale? Sì".

Il codice snap usato da Andrea per svelare cosa gli avrebbe fatto Nicole

Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Andrea Maestrelli che è stato lui stesso a svelare cosa sarebbe accaduto tra lui e Nicole Murgia, comunicando tramite il cosiddetto Codice Snap le seguenti informazioni: "Mi menava, sono stato due volte all'ospedale, corna". Murgia è intervenuta e ha ammesso:

Sul piatto è vero, è andato a farsi mettere uno, due punti, per il piatto che si era spaccato. Se lo menavo? Ti parlo di uno spintone in discussioni accesissime o gli ho dato uno schiaffo, dopo provocazioni o offese. La cosa dell'ospedale non la so.

E ha concluso, chiarendo di non volere affrontare questo argomento al Grande Fratello Vip: "Se vuole farmi passare come una persona violenta, va benissimo. Io voglio tutelare chi c'è fuori e anche lui stesso, perché ho conosciuto la sua famiglia e mi ha trattato sempre benissimo, non voglio dire altro. Mi assumerò le responsabilità di quello che lui dice". Anche Andrea Maestrelli ha messo fine al discorso:

Quello che doveva essere risolto, l'ho risolto fuori. Non devo sminuire Nicole per elevare me. Oggi ci rispettiamo. Quando dico che mi menava intendevo questo, schiaffi, spintoni.

Alfonso Signorini ha colto l'occasione per rimarcare: "Oltre alle donne che subiscono violenza dagli uomini, questo poteva sembrare un caso di violenza domestica al contrario, mi pare di capire che la vostra realtà sia diversa, ma ci sono uomini che vengono maltrattati in modo orribile dalle donne. Una piaga sommersa dalla vergogna, ci sono tantissime denunce da parte di uomini che vengono picchiati dalle donne. Anche questa è una realtà, mi voglio augurare non sia quella di Nicole".