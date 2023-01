Cos’è e come funziona Snap, codice usato da Andrea Maestrelli al GF Vip per accusare Nicole Murgia Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli ha accusato Nicole Murgia di averlo picchiato e tradito. Ma lo ha fatto utilizzando lo “Snap”, un codice popolare su TikTok per pronunciare frasi “segrete”. Ecco come decrittarlo.

Terminata la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 2 gennaio, Andrea Maestrelli ha rivolto alla ex fidanzata Nicole Murgia accuse molto gravi. Ha raccontato a Edoardo Tavassi che l’attrice, all’epoca della loro storia d’amore, lo avrebbe picchiato e tradito. Ma non lo ha fatto con una confessione ad alta voce, come ci si aspetterebbe. Per accusare la ex ha usato il gioco “Snap”, una specie di codice popolare su TikTok e, per questo, facilmente decrittabile. Viene utilizzato per suggerire al proprio interlocutore frasi che non si intende pronunciare per intero.

Come funziona il codice Snap usato da Andrea Maestrelli

Una semplice ricerca su Google ha reso evidente quanto confidato da Andrea Maestrelli a Edoardo Tavassi quando ha accusato la ex fidanzata Nicole Murgia di averlo picchiato e tradito. Per utilizzare il codice “Snap” bastano alcune semplici sostituzioni. Per indicare una consonante basterà usare una frase che inizi con la stessa lettera che si vuole suggerire. Le vocali, invece, vengono sostituite da uno schiocco delle dita. Uno schiocco equivale alla lettera A, due schiocchi equivalgono alla E, tre alla I e così via. Per suggerire, ad esempio, la parola "Casa", basterà seguire questo schema:

"Chiudi la porta": "C"

uno schiocco: A

"Sali sul tetto": S

uno schiocco: A

Che cosa ha detto Andrea Maestrelli a Edoardo Tavassi

Utilizzando lo Snap – “Snap è il nome del gioco” è la formula che si utilizza per segnalare all’altro che si sta utilizzando il codice – Andrea Maestrelli ha formulato le seguenti due frasi. “Mi menava. Sono stato due volte all’ospedale” è stata la prima frase. La seconda, invece, era rappresentata solo dalla parola “Corna”. La stessa Nicole Murgia, in un video, ha ammesso di avere lanciato un piatto all’ex fidanzato Andrea e di avere mandato un messaggio a un altro ragazzo mentre stavano insieme. La loro storia, ha aggiunto, sarebbe terminata proprio perché l’attrice si sarebbe innamorata di un altro.