“Mi menava, mi ha mandato all’ospedale”, la frase in codice di Andrea Maestrelli su Nicole Murgia Fingendo di mimare il titolo di un film, Andrea Maestrelli ha rivolto una durissima accusa a Nicole Murgia, ex fidanzata ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip. Sostiene che lo abbia picchiato fino a mandarlo in ospedale.

A cura di Stefania Rocco

È durissima l’accusa che, parlando in codice, Andrea Maestrelli ha rivolto a Nicole Murgia, ex fidanzata ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip. Era appena terminata la puntata andata in onda lunedì 3 gennaio quando, in giardino, Andrea si è avvicinato a Edoardo Tavassi per spiegargli il motivo della sua nomination a Nicole. Per farlo, però, Maestrelli ha preferito non parlarne chiaramente. Utilizzando (ingenuamente?) il codice “Snap” – facilmente decrittabile con una semplice ricerca su Google e ampiamente utilizzato dai giovanissimi su TikTok – Andrea ha confidato a Tavassi che Nicole lo avrebbe picchiato fino a mandarlo in ospedale.

Qual è la frase pronunciata da Andrea Maestrelli

Un video disponibile in rete mostra Andrea parlare in giardino con Tavassi. È a lui che, utilizzando il codice previsto dal gioco “Snap”, suggerisce la seguente frase:

“Mi stai sentendo”: M.

3 schiocchi: I

“Mi continui ad ascoltare”: M

2 schiocchi: E

“Non ti scordare”: N

1 schiocco: A

“Voglio che mi ascolti”: V

1 schiocco: A

Dopo la prima serie di lettere (che formano le parole “Mi menava”), Tavassi finge di indovinare il titolo di un film, in questo caso “Pulp Fiction”. Si tratta chiaramente di un diversivo, pensato dal concorrente per confondere le acque e fingere che le frasi pronunciate da Andrea servano a suggerire qualcosa di diverso, un film appunto, e non le lettere di una frase. Maestrelli continua quindi con il suo messaggio in codice. “Snap è il nome del gioco”, dice il concorrente per segnalare a Tavassi di avere ripreso a dettare. Poi prosegue:

“Sentimi bene”: S

4 schiocchi: O

“Non ti scordare”: N

4 schiocchi: O

“Sentimi”: S

“Ti ricordi che”: T

1 schiocco: A

“Ti ricordi”: T

4 schiocchi: O

“Secondo. Due”: qui Andrea sembra prendere una scorciatoia che sembra suggerire che la frase in codice prosegua con la parola “due”.

“Voglio che mi ascolti”: V

4 schiocchi: O

“L’hai capito?”: L

“Ti ho detto che”: T

2 schiocchi: E

Per sincerarsi che Tavassi abbia compreso, chiede: “Ci stai per adesso?”. Poi prosegue:

1 schiocco: A

“L’occhio”: L

“L’occhio”: L

4 schiocchi: O

“Scordati quello che pensi”: S

“Perché”: P

2 schiocchi: E

“Ok, ho capito”, lo interrompe Edoardo per poi fingere di indovinare il titolo del film. In realtà, la frase formata da Maestrelli con “Snap è il nome del mio gioco” è: Mi menava. Sono stato due volte all’ospe. “Ospe” sta per ospedale. Un istante dopo, utilizzando sempre lo stesso codice, Andrea aggiunge: “Facciamo l’ultimo”. Quindi suggerisce a Tavassi l’ultima parola:

“Concentrati”: C

4 schiocchi: O

“Ricordati”: R

“Nulla è come sembra”: N

1 schiocco: A.

L’ultima parola suggerita è “Corna”. Quindi, Maestrelli abbassa la voce e conclude: “Penso che capisci perché non voglio parlare di questa cosa. Perché a casa ci stanno due”.

Nicole Murgia conferma: “Gli ho tirato un piatto”

Le accuse di Andrea trovano conferma nelle parole pronunciate da Nicole poco prima che Andrea raccontasse la sua versione dei fatti a Tavassi. L’attrice ha affrontato Andrea dopo la nomination ricevuta da quest’ultimo per riferirgli di essere rimasta delusa. Quando l’uomo ha lasciato intendere di avere i suoi motivi, Nicole lo ha sfidato: “Non c’è problema. Che vuoi dire? Che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Dillo. Che vuoi dire? Che ho mandato un messaggio a un altro? Lo vogliamo dire? Vogliamo dire tutto? Dai Andrea, per favore. Sì, ho mandato un messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro. Dillo, così sei contento”. Un’ammissione gravissima, soprattutto nella parte che fa riferimento al lancio del piatto, ma che secondo Andrea non spiegherebbe l’intera situazione. Maestrelli ha infatti concluso: “Non è così. E lascia perdere. Ti auguro di avere la sensibilità di tutelare chi hai a casa. E se non lo fai tu, lo faccio io”.