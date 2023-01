Andrea Maestrelli nomina l’ex Nicole Murgia al GF Vip: “Non ho cambiato idea su quello che sei” Andrea Maestrelli ha nominato Nicole Murgia durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma, visti i loro trascorsi prima di entrare nella Casa, la concorrente ci è rimasta male e lo ha cercato per un confronto, sfociato poi in un’accesa discussione.

A cura di Elisabetta Murina

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, Andrea Maestrelli ha deciso di nominare la sua ex Nicole Murgia. I due sono stati insieme un paio di mesi di entrare nella casa più spiata d'Italia. L'attrice non ha accettato la mossa del coinquilino, così dopo la diretta lo ha cercato per un confronto.

Il confronto post puntata tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia

Finita la diretta, Nicole Murgia ha raggiunto in giardino Andrea Maestrelli per cercare di capire le ragioni della sua nomination. L'attrice non si aspettava questa mossa visti i trascorsi avuti fuori dalla Casa: "Devo ricordarti quello che ci siamo detti prima di entrare o no? Sono allibita. Me la prendo perché sei te, non per la nomination". La promessa era, a detta della concorrente, quella che non si sarebbero mai nominati a vicenda. Ma Andrea ha spiegato: "Non abbiamo avuto alcun tipo di rapporto e non ho cambiato idea su di te in queste tre settimane. Non mi sento di avvicinarmi.

Il motivo della loro rottura appare più complesso di quello che in realtà è stato raccontato finora. Secondo alcune voci, pare che Murgia abbia tirato un piatto a Maestrelli e che lui si sia tagliato e in più lei abbia mandato un messaggio a un altro ragazzo durante la loro frequentazione. Con un messaggio in codice, pare sia stato il modello a far capire a Tavassi cosa è successo. Poi l'attrice lo ha confermato.

I trascorsi tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli, modello, ha varcato la porta rossa nel corso della puntata del 19 dicembre del reality. In quell'occasione, Signorini gli ha chiesto se conoscesse qualcuna delle ragazze nella casa. Senza esitazione, ha ammesso di aver avuto un flirt con Nicole Murgia proprio prima di entrare al GF Vip. "Siamo stati insieme due mesi questa estate", ha confessato l'attrice. Il conduttore allora ha subito voluto saperne di più e ha provato a capire il motivo per il quale la loro frequentazione non fosse continuata. A rispondere è stato il modello: "Ci siamo conosciuti, abbiamo capito presto che per carattere non eravamo compatibili". "Litigavamo spesso", ha poi aggiunto Murgia.