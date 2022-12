Andrea Maestrelli è un nuovo concorrente del GF Vip, Nicole Murgia: “Siamo stati insieme due mesi” Andrea Maestrelli è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Ha 24 anni ed è un modello e calciatore, nipote dell’ex allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli. Ha varcato la porta rossa nella puntata del 19 dicembre e ha confessato di conoscere già Nicole Murgia: in passato hanno avuto un flirt.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre c'è stato un secondo nuovo ingresso. Dopo l'arrivo di Dana Saber, è la volta di Andrea Maestrelli. Anche il modello e calciatore, 24 anni, ha un passato con una delle concorrenti. La ragazza in questione è Nicole Murgia, con cui c'è stato un flirt.

Chi è Andrea Maestrelli, nuovo concorrente del GF Vip

Alfonso Signorini ha detto ai concorrenti, in particolare alle ragazze, di avere per loro una sorpresa in vista del Natale. Si tratta dell'arrivo di un nuovo Vippone: Andrea Maestrelli. Come ha spiegato nella sua clip di presentazione, è un modello, ha 24 anni, è originario di Roma ed è single. Il calcio è una tradizione di famiglia: suo nonno è Tommaso Maestrelli, ex allenatore della Lazio che nel 1974 portò la squadra a vincere lo scudetto, mentre suo zio è Marco Materazzi, campione del mondo con l'Italia a Berlino. Anche lui si è avvicinato al calcio e oggi è appunto un calciatore, oltre che un modello.

Il flirt con Nicole Murgia, a sua volta concorrente del GF Vip

Varcata la porta rossa, Signorini ha chiesto ad Andrea se conoscesse qualcuna delle ragazze nella Casa. Senza esitazione, il nuovo arrivato ha ammesso di aver avuto un breve flirt con Nicole Murgia poco prima di entrare nel reality. "Siamo stati insieme due mesi questa estate", ha confessato l'attrice. Il conduttore allora ha subito voluto saperne di più e ha provato a capire il motivo per il quale la loro frequentazione non fosse continuata. A rispondere questa volta è stato il modello: "Ci siamo conosciuti, abbiamo capito presto che per carattere non eravamo compatibili". "Litigavamo spesso", ha poi aggiunto Murgia. Non è escluso però che Signorini voglia andare a fondo nel loro rapporto e capire davvero come siano andate le cose tra loro. E chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma.