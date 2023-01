Andrea Maestrelli tradito da Nicole Murgia, il racconto al Gf Vip: “Li ho beccati insieme” Andrea Maestrelli, concorrente del Grande Fratello Vip, racconta i dettagli del presunto tradimento subito da Nicole Murgia: “Li ho beccati insieme. Erano a cena il giorno dopo che ci siamo lasciati”.

A cura di Stefania Rocco

Andrea Maestrelli torna a parlare della ex fidanzata Nicole Murgia, ritrovata al Grande Fratello Vip dopo una burrascosa separazione. Dopo averla accusata di averlo picchiato e spedito in ospedale, il calciatore aggiunge nuovi dettagli che potrebbero finire nel mirino degli autori e regalare ai due uno spazio durante la puntata che andrà in onda in prima serata lunedì 9 gennaio.

Andrea Maestrelli: “C’è più di quello che ha raccontato Nicole Murgia”

Parlando del rapporto con Nicole insieme a Daniele Dal Moro, Andrea ha ammesso che ci sarebbe molto altro dietro la rottura con la sua ex rispetto a quanto trapelato: “Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere”.

Nicole Murgia avrebbe tradito Andrea Maestrelli

Poco più tardi, Andrea ha raccontato a Davide Donadei che Nicole lo avrebbe tradito e che, già il giorno dopo la rottura, l’avrebbe beccata insieme a un altro. L’altro in questione sarebbe stato un amico del calciatore: “Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…”.

Nicole Murgia: “Non è andata come dice Andrea”

Ma Nicole ha bollato come falsa la ricostruzione dei fatti fatta da Andrea: “Non è andata come dice lui. Tanto che l’altro ragazzo tirato in ballo gli ha detto ‘guarda che ti stai sbagliando di grosso’. A quanto pare ragazzi io continuo a sbagliare tutto nella vita. Ogni volta finisco io a terra”.