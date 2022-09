Wilma Goich al Gf Vip 7: il divorzio da I Vianella nella vita e nel lavoro e la morte della figlia Wilma Goich è una concorrente del GF Vip 7. Nata nel 1945 ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, prima come solista e poi insieme all’ex marito Edoardo Vianello, con cui è stata sposata per 10 anni. Insieme hanno avuto una figlia, Susanna, morta nel 2020 a causa di una malattia.

Wilma Goich è una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Nata nel 1945 in provincia di Savona, ha iniziato una carriera nel mondo della musica da solista, per poi continuare al fianco del marito Edoardo Vianello, che ha sposato nel 1967 e da cui ha avuto anche una figlia Susanna, morta a 49 anni nel 2020. Insieme formavano il duo I Vianella, che hanno portato avanti fino a quando è durato il matrimonio.

La carriera di Wilma Goich, da I Vianella al Gf Vip 7

Fin da giovanissima, Wilma Goich ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, prima come solista e poi in coppia con il marito Edoardo Vianello, che ha sposato nel 1967. Ha partecipato al Festival di Sanremo ottenendo un grande successo con il brano Le colline sono in fiore. Negli anni Settanta ha iniziato a esibirsi con il marito nel duo i Vianella, con il quale ottiene un buon successo con canzoni come Semo gente de borgata, Fijo mio e Volo di rondine. Con la separazione finisce poi anche la relativa collaborazione artistica. Poco prima di rimettersi in gioco nella casa del GF Vip 7, ha fatto il giro del web un filmato dell'artista mentre canta Ave Maria insieme al gruppo musicale La Dolce Vita, scritta da Tony Labriola e Stefano Govoni, con la voce di Papa Francesco. Si tratta di un progetto discografico a scopo benefico, visto che i proventi vengono interamente devoluti all'Elemosineria Apostolica della Santa Sede.

Il breve fidanzamento con Teo Teocoli

Prima di sposare Edoardo Vianello, Wilma Goich si è fidanzata con Teo Teocoli. Un legame nato nel 1965, quando i due si sono conosciuti durante la Caravella dei Successi di Bari, e durato circa due anni. Poi l'incontro della cantante con Edoardo Vianello, con cui è convolata a nozze nel 1967 e a cui è rimasta sposata per oltre dieci anni.

L'amore per il marito Edoardo Vianello, compagno nella vita e nel canto

La storia d'amore tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è iniziata nel 1967 e durata 14 anni, fino alla separazione nel 1981. "É finita perché lui si è fidanzato con un'altra. Non ho reagito bene, però non aggiungo altro", aveva raccontato l'artista a proposito delle motivazioni che hanno portato alla fine del suo matrimonio, ospite di Vieni da me su Rai1. Insieme hanno avuto una figlia, Susanna, scomparsa prematuramente a causa di una malattia. I due ex coniugi si sono riavvicinati dopo la triste notizia, come ha raccontato la concorrente del GF a Storie Italiane: “Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”.

Il dolore per la perdita della figlia Susanna e l'amore per il nipote

Nel 2020 Wilma Goich ha vissuto un grave lutto: la morte della figlia Susanna Vianello a causa di un tumore. Una perdita che ha fortemente sconvolto la sua vita e con la quale deve fare i conti ogni giorno, motivo per cui ha pensato che iniziare un percorso nella casa del GF Vip possa essere in un certo senso una strada terapeutica. "Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia. Sarebbe un modo per tornare in pista", ha raccontato al settimanale Chi poco prima di iniziare la sua avventura dietro la porta rossa di Cinecittà.