Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei: “La crisi al GF Vip? Teme solo per la sua immagine” Chiara Rabbi commenta su Fanpage.it la crisi che il suo tweet, letto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha scatenato nell’ex fidanzato Davide Donadei: “Prima di oggi, non avevo mai parlato dei tradimenti. Adesso teme che sporchi la sua immagine da bravo ragazzo”.

A cura di Stefania Rocco

Quando Chiara Rabbi commenta con la redazione di Fanpage.it la crisi che il suo tweet, letto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha scatenato nell’ex fidanzato Davide Donadei, concorrente del reality show di Canale5, è serena. È una Chiara diversa da quella provata e dimagrita comparsa sui social all’indomani della fine della sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. È lontana anche da quella arrabbiata che aveva partecipato all’incontro organizzato nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi subito dopo la separazione. Tanto che esordisce con una battuta, pronunciata senza nascondere una risata: “Sono riuscita ad avere più clip io con un tweet che lui in due mesi di Grande Fratello”.

Il tuo tweet, appunto Letto durante l’ultima puntata del GF, ha provocato un maremoto nella Casa del GF. Che cosa è accaduto?

Vero (ride, ndr) Ma voglio specificare che il club di cui parlavo è quello delle donne deluse, quelle che si ritrovano improvvisamente davanti un uomo che non riconoscono.

È vero che Davide ti ha tradita?

La questione l’ho sempre affrontata in privato perché volevo tutelare la nostra storia ma sono diverse le donne che hanno fatto certe dichiarazioni negli ultimi mesi. C’era Arianna Gianfelice (ex allieva di Amici, ndr) che a casa di Davide trovò una mia lettera e mi chiamò durante quel primo periodo di crisi perché si era resa conto che noi stavamo ancora insieme. Ne parlai con lui e per scelta non l’ho mai raccontato pubblicamente. Tra l’altro, so che questa ragazza, della quale non ho stima, ha provato ad avere il suo momento al Grande Fratello.

Se un tradimento c’è stato, perché Davide si offende quando si fa riferimento al fatto che non sia stato fedele?

Bisognerebbe chiederlo a lui ma se ha avuto questa reazione significa che qualcosa dietro c’è. Forse si sente in colpa? Io non mi sono mai permessa di parlare di lui come di un traditore.

Perché? Se quello che racconti è vero, ti avrebbe effettivamente tradita.

Perché ho creduto davvero nella nostra storia. C’è stato un periodo in cui non mi riconoscevo più nemmeno fisicamente. Avrei potuto addirittura perdonarlo il tradimento fisico. Ma non la perseveranza con la quale mi ha fatto passare da carnefice.

Davide ti ha fatto passare da carnefice?

Sono stata raccontata come una donna eccessivamente gelosa, ossessiva. È stato raccontato che la nostra storia era finita per queste ragioni e per le troppe discussioni. Discussioni normali, come avviene in ogni coppia. Durante il confronto in studio a Uomini e Donne non ho potuto parlare, avrei coinvolto persone che non erano presenti e che non sono conosciute. Anche oggi, gli amici e la famiglia di Davide mi hanno contattata temendo un mio attacco. Voglio rassicurarli: non ho intenzione di fare la guerra a nessuno.

Dopo il tuo tweet, Davide ha avuto una crisi. Ritieni che sia una reazione spontanea o che il suo atteggiamento sia esasperato a favore delle telecamere?

Credo sia una reazione di pancia. Non pensavo di poterlo ferire in quel modo con un tweet tanto innocuo. Sicuramente è una reazione eccessiva e forse bisognerebbe chiedersi perché. Quello è lo stesso Davide che esasperava la mia gelosia, che esasperava le nostre discussioni, quello che piange ininterrottamente e non si sa perché. Mi spiace essere causa del suo malessere. Probabilmente adesso sta pensando a come le persone commenteranno questa cosa, all’impatto che questa storia avrà sulla sua immagine che ha sempre cercato di fare in modo fosse quella del bravo ragazzo.

Capisco però, se quello che racconti è vero, chi tradisce deve poi assumersene la responsabilità.

Ti racconto questa cosa per rendere l’idea. Arriva la prima crisi, ci allontaniamo e lui mi scrive tutti i giorni per sapere come sto. Io stavo malissimo, proprio da terapia. Lui mi diceva che non riusciva a lasciarmi andare perché c’era un forte sentimento, che era confuso. Dopo 21 giorni esco per la prima volta di casa insieme a delle amiche. Andiamo a cena in un ristorante, posto una storia e quando arrivo in cassa per pagare la cena, mi dicono che è già stata pagata da Davide con un bonifico istantaneo. Lo chiamo e mi risponde piangendo che voleva solo dimostrarmi che mi vuole bene ma che è combattuto. Dopo 5 giorni, mi lascia. Quell’episodio è stato l’ennesima mazzata che mi ha fatto stare a letto per un altro mese e mezzo. Questo per dire che Davide è terrorizzato all'idea di passare male agli occhi della gente e all’epoca io non avevo ancora mai parlato pubblicamente della nostra crisi.

Stai dicendo che voleva rabbonirti in vista della decisione di chiudere?

Probabilmente ha cercato di mantenere buoni rapporti anche per questo.

Chiara Rabbi e Davide Donadei

Nella Casa del GF Vip, Davide non ha creato grosse dinamiche. Quella che ti riguarda potrebbe essere la prima. Prevedi di affrontare la questione durante una delle prossime puntate?

Ho intenzione di spiegarmi ma non voglio fargli la guerra.

Una eventuale lite con te in diretta gli consentirebbe di occupare uno spazio in prima serata.

Credo che Davide abbia mantenuto questa linea anonima perché pensa di fare il giusto e uscirne bene. Sicuramente è consapevole del fatto che la crisi di questi giorni potrà portarlo a un eventuale confronto che lui stesso ha chiesto di avere con me.

Chi ti attacca, in alcuni casi difendendo Davide, sostiene che tu abbia avuto flirt con diversi calciatori. È vero?

Dopo la rottura con Davide, ricevevo costantemente messaggi su Instagram ma fino a dicembre non sono riuscita a scambiare nemmeno un sms con nessuno. Dopo dicembre ho frequentato una persona per una settimana ma adesso so che ho bisogno di stare da sola per ricostruirmi.

Sarò più diretta: hai avuto una storia con Nicolò Zaniolo?

No. Zaniolo aveva messo tre like alle mie foto su Instagram ma non c’è mai stato niente. Frequentando gli stessi locali, è capitato di incrociarci ma non ci siamo nemmeno mai stretti la mano.

E allora perché ti attribuiscono dei calciatori?

Perché c’è stato un movimento di “segui” reciproco con un calciatore con il quale non c’è mai stato niente di concreto. Ci tengo a specificare anche una cosa uscita a più riprese in queste settimane, affiancata alla questione dei calciatori: non ho mai fatto provìni per il Grande Fratello. Ho accompagnato Davide in più occasioni ma quegli incontri dietro le quinte del reality non mi hanno mai riguardata personalmente. Ho assecondato il suo sogno perché ci teneva ma non gli avrei mai tolto la scena.

Torneresti con Davide?

Assolutamente no. Oggi so che cosa non voglio. Ho bisogno di un uomo che si batta per me, che sia sempre dalla mia parte. E soprattutto ho bisogno di un uomo con personalità, che mi sappia tenere testa.

Un’altra frecciatina: stai dicendo che non ha carattere.

È quello che vorrei dal mio uomo.