Al GF Vip la furia di Davide Donadei contro Edoardo Tavassi, urla e lacrime: “Faccio un casino” Al Grande Fratello Vip, è esplosa la furia di Davide Donadei. Il concorrente non ha preso bene la domanda di Edoardo Tavassi sul post di Chiara Rabbi ha pubblicato sul suo conto. Il video del durissimo scontro.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei si è scagliato contro Edoardo Tavassi. Per comprendere la dinamica che ha scatenato la lite, occorre tornare alla puntata trasmessa lunedì 27 febbraio quando Giulia Salemi ha letto in diretta un tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide. Il post recitava: "Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l'argomento". Edoardo Tavassi si è limitato a chiedere a Donadei, il senso di quel tweet ed è scoppiato un putiferio.

La furia di Davide Donadei contro Edoardo Tavassi

Davide Donadei è andato immediatamente su tutte le furie. Ha iniziato a sbraitare e a urlare contro Edoardo Tavassi, che al contrario è rimaso serafico seduto sul divano. Davide, intanto, ha continuato a urlare:

Stai pis**ando fuori dal vaso. Edoardo ora mi fai incaz**re. Non sai un caz** e stai parlando. Come caz** ti permetti. Ma se neanche sai, come ca**o ti permetti? Ma che ca**o fai, Edoardo? Non ho capito, Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma come ti permetti, ma scusa, abbi rispetto. Neanche sai. Cosa caz** sai. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba, io giudico quello che vedo qua. Falla venire e poi ti spiego. Che ca**o dici. Non toccate cose mie. Vuoi parlare? Parla delle cose qua. Non sai un caz**. Non parlate delle cose che succedono fuori. Stai ca**ndo fuori dal vaso. Non mi toccate le cose mie che faccio un casino.

Davide Donadei, poi, è scoppiato a piangere e ha raggiunto il giardino dove si è rifugiato sotto una coperta.

La reazione di Edoardo Tavassi e le accuse di Davide Donadei

Edoardo Tavassi, mentre chiacchierava con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, ha accusato Davide Donadei di essersi dimostrato incoerente nei comportamenti avuti nella casa. E ha aggiunto: "Tu accusi una persona (Edoardo Donnamaria, ndr) di qualcosa che da quel tweet (quello di Chiara Rabbi) sembra che abbia fatto tu e allora io ti faccio una domanda". Anche Davide Donadei si è sfogato dopo la sfuriata: "Sensibilità pari a zero. Io piangevo e lui mi rideva in faccia. Non ha il diritto di parlare di una cosa che è fuori da qui. Se fai una battuta del genere, hai zero sensibilità".