Zaniolo e i like a Chiara Rabbi, lei conferma e svela cos’è accaduto tra loro Nicolò Zaniolo starebbe facendo pressing su Chiara Rabbi, ex di Uomini e Donne e di Davide Donadei. L’ex corteggiatrice conferma l’approccio del calciatore.

A cura di Stefania Rocco

Nicolò Zaniolo starebbe facendo pressing su Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne reduce dalla fine della sua relazione con Davide Donadei. A qualche settimana dalla rottura definitiva tra i due, sono cominciati ad arrivare sul profilo Instagram di Chiara dei like di eccellenza: quello del campione della Roma. Una circostanza che non è passata inosservata ai followers, arrivati in massa sul profilo della donna per chiedere il motivo di tanta attenzione. Chiara, almeno inizialmente, si è concessa solo una battuta, senza chiarire la natura del loro rapporto. Ma, probabilmente incoraggiata da tali attenzioni, ha lasciato lei stessa un like sul profilo del campione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Cos’è accaduto tra Nicolò Zaniolo e Chiara Rabbi

Sviluppi che, tuttavia, sembrerebbero non esserci stati. Lo dimostra quanto dichiarato dalla giovane in un’intervista a Ilvostropensiero.it. “I like ci sono stati ma anche nella storia di ieri ho detto che non sto sentendo nessuno”, ha spiegato Chiara, smentendo quindi un eventuale approccio più aggressivo da parte del calciatore. È evidente che un interesse c’è. In caso contrario, Zaniolo non si sarebbe sbilanciato. Ma per ora non ha fatto alcuna mossa.

Davide Donadei ha lasciato Chiara Rabbi

Quello in corso è un momento difficile per Chiara, reduce dalla tormentata fine della sua storia d’amore con Davide Donadei. La relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne si è interrotta di recente, per volere del suo ex. Chiara ha incassato la decisione dell’uomo e ha fatto sapere, a mezzo social, che non lo avrebbe biasimato per la decisione di tornare single. Lo stesso Davide, sebbene dispiaciuto, ha ammesso che i suoi sentimenti per la ex sono cambiati, motivo che lo ha spinto a interrompere la loro relazione. E non è mai intervenuto a proposito della nuova simpatia nata tra Chiara e il calciatore.