“Flirt tra Chiara Rabbi e Niccolò Zaniolo”, un commento dell’ex corteggiatrice alimenta il gossip Scambi di like avevano acceso il gossip e ora l’ex corteggiatrice sembra averlo alimentato: Chiara Rabbi dopo la fine della storia con Davide Donadei sarebbe stata accostata a Niccolò Zaniolo. Con una risposta ad una fan non nega e non conferma i rumors.

A cura di Gaia Martino

Nell'era dei social network i like possono dire nulla, oppure tanto. È bastato qualche "cuoricino" per accendere la curiosità nei tanti fan del mondo del gossip che oggi pensano che tra Niccolò Zaniolo e Chiara Rabbi ci sia del tenero. L'ex corteggiatrice da circa un mese ha annunciato la fine della storia d'amore – nata proprio nel dating show che l'ha resa famosa – con Davide Donadei. Dopo Uomini e Donne i due si erano trasferiti a Lecce per lavorare insieme nel ristorante dell'ex tronista, oggi la romana è tornata nella Capitale a pare sia pronta per nuove avventure. Attraverso un commento di un fan lasciato sotto un suo post, Chiara Rabbi non ha né confermato né smentito le voci che circolano sul suo conto e che la vedrebbero vicina al calciatore.

Gli indizi che avvicinano Niccolò Zaniolo e Chiara Rabbi

È bastato uno scambio di like per far esplodere la curiosità degli amanti del pettegolezzo. Il nome del calciatore Niccolò Zaniolo, già noto al mondo del gossip per la sua passata relazione con Chiara Nasti, è spuntato negli ultimi giorni tra i post di Chiara Rabbi, l'ex corteggiatrice romana tornata da poco single dopo la storia con Davide Donadei.

Quello del like è stato un gesto poi ricambiato dalla diretta interessata, poi rimosso: è stata Deianira Marzano a beccare il like dell'ex corteggiatrice che però ora non ci sarebbe più. La Rabbi ha però risposto ad un utente Instagram che, provocandola, ha tirato in ballo il gossip: "Ora Zaniolo ti cambia la vita?" è la domanda alla quale ha replicato in maniera ironica.

La risposta di Chiara Rabbi al gossip su lei e Zaniolo

Al penultimo post pubblicato, precisamente 23 ore fa, sono seguiti molti commenti riguardo il presunto flirt con Niccolò Zaniolo. Chiara Rabbi ad uno di questi ha replicato in maniera ironica, senza smentire o confermare il gossip. "Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante alla cassa" ha scritto un utente, e la risposta non è tardata ad arrivare: "A me o a lui?" ha scritto la romana accompagnando la frase con un emoticon sorridente. Quando a sua volta la follower ha scritto "a entrambi", la Rabbi ha lasciato un like al commento. Gesti che non sono passati inosservati agli amanti del pettegolezzo in attesa ora di nuove informazioni o indizi.