Davide Donadei ironizza sul like di Zaniolo a Chiara Rabbi: “Ecco perché si è rotto una spalla” Davide Donadei reagisce al gossip che ha coinvolto la sua ex fidanzata Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo e scherza sul like che l’attaccante della Roma ha lasciato sul profilo dell’ex corteggiatrice.

A cura di Giulia Turco

Nonostante la fine della loro storia d’amore, sembra che Chiara Rabbi e Davide Donadei siano rimasti in buoni rapporti. Di recente l’ex corteggiatrice è tornata in Puglia per riprendere Rocco, il cucciolo che condivide con il suo ex fidanzato e con l’occasione i due hanno avuto la scusa per confrontarsi. Sembra che Donadei abbia conservato un bel ricordo del loro legame e che abbia avuto persino la lucidità di reagire con ironia alle voci sul gossip che ha coinvolto Chiara Rabbi e l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo.

Com’è andato l’incontro tra Chiara Rabbi e Davide Donadei

È stata la ragazza a raccontare ai suoi follower dell’incontro avvenuto a Lecce, città dove vive Donadei. I fan non hanno potuto trattenere la curiosità e così durante una sessione di domande su Instagram hanno chiesto all’ex tronista che sensazione gli abbia fatto rivedere l’ex fidanzata. “Indubbiamente mi ha fatto effetto”, ha ammesso. “Chiara, dopo mia mamma e mio fratello, è stata la persona più importante della mia vita e avrà sempre un posto speciale per me”. Nonostante tutto però, sembra che a pesargli maggiormente sia la mancanza del suo cagnolino Rocco. “La cosa che mi fa più male è quando torno da lavoro”, ammette Donadei. “Prima alzavo la testa verso sopra e lo vedevo che mi guardava. Ma ora so che sta benissimo e sono tranquillo”.

Donadei reagisce al gossip su Chiara Rabbi e Zaniolo

Non poteva mancare una domanda sul tormentato gossip sulla presunta frequentazione di Chiara Rabbi con Nicolò Zaniolo. A chi gli chiede un commento sul like che il calciatore ha lasciato sul profilo della sua ex, il cuoco ironizza sul recente infortunio di Zaniolo alla spalla: “Se non l’avesse messo forse avrebbe ancora la spalla al suo posto. Scherzi a parte, ci sta”. Dal canto suo l’ex corteggiatrice ha assicurato che dietro a quel like non c’è nessun amore sul nascere. “Condivido tutto con voi e se dovesse esserci qualcosa di bello e nuovo per cui valga la pena aggiornarvi, lo farei subito”, ha spiegato aggiungendo che al momento tuttavia non vuole precludersi nessuna possibilità.