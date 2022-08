Davide Donadei a cena con l’ex Dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua, la reazione di Chiara Rabbi Davide Donadei e Roberta Di Padua sono stati fotografati ieri sera mentre cenavano insieme, i due ex volti di Uomini e Donne ai tempi del programma confessarono la loro attrazione che col tempo sembrava essersi però spenta: le foto che testimoniano l’incontro diffuse da Deianira Marzano e il commento di Chiara Rabbi.

A cura di Gaia Martino

Davide Donadei è stato beccato a cena con Roberta Di Padua, l'ex Dama seduta nel parterre femminile di Uomini e Donne quando lui era tronista. Entrambi, ai tempi del programma, confessarono di essere l'uno attratto dall'altra, ma dopo la scelta di lui e la fine del percorso nel dating show di lei, il fuoco sembrava essersi spento. A quanto pare no: una talpa ha beccato i due ex volti del programma di Maria De Filippi a cena insieme ed ha inviato le foto che testimoniano l'incontro a Deianira Marzano, che le ha condivise a sua volta. Immagini che hanno subito fatto il giro del web, arrivando sino all'ex di Davide Donadei, Chiara Rabbi.

La cena di Davide Donadei e Roberta Di Padua

Davide Donadei e Roberta Di Padua sono stati beccati insieme ieri sera, a cena, in un ristorante nel napoletano. L'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano ha condiviso le immagini che le sono state inviate da una talpa, raccontando inoltre alcuni retroscena su quell'attrazione già condivisa con il pubblico ai tempi della loro partecipazione al programma ma che sembrava essere solo un lontano ricordo. "Roberta Di Padua scriveva spesso a Davide nonostante sapesse che fosse fidanzato. Gli commentava le foto, gli scriveva durante la relazione con Chiara" ha raccontato l'influencer tra le stories.

La reazione dell'ex corteggiatrice Chiara Rabbi

Chiara Rabbi ieri sera era a cena fuori con amici quando hanno iniziato a circolare le foto del suo ex Davide Donadei a cena con l'ex Dama Roberta Di Padua, di cui lei sarebbe spesso stata gelosa, stando a quanto raccontato dalla Marzano. L'ex corteggiatrice ha sofferto per la rottura dall'ex tronista, arrivata dopo oltre un anno di relazione e dopo aver condiviso con lui sia casa che il lavoro. Attraverso le sue Instagram story ha per questo motivo chiesto ai suoi follower di non inviarle più segnalazioni: "Non ho intenzione di vedere nient'altro, non mi inviate proprio nulla per favore. Vi ringrazio per la solidarietà".