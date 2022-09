Roberta Di Padua si sfoga dopo le critiche per la cena con Davide Donadei: “È sciacallaggio” Roberta Di Padua ha ricevuto numerose critiche dopo essere stata sorpresa a cena con Davide Donadei. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è intervenuta su Instagram per difendersi.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei è stato avvistato a cena con Roberta Di Padua. La foto ha scatenato numerose reazioni. C'è chi ha criticato aspramente il giovane salentino, accusandolo di avere già voltato pagina dopo la rottura con Chiara Rabbi, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi. In queste ore, Roberta Di Padua ha rotto il silenzio.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

La polemica che ha investito Davide Donadei, non ha risparmiato Roberta Di Padua. Quest'ultima è stata accusata di avere contattato il tronista anche nel corso della sua relazione con Chiara Rabbi e di avere atteso il momento giusto per invitarlo a cena. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne non ci sta. In queste ore si è sfogata su Instagram:

Ho aspettato un po' è vero! Di cose ne sono state dette tante: alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e haters.

Quindi ha concluso, spiegando di non avere intenzione di lasciarsi influenzare dal parere di chi la segue: "Il parere e l'appoggio del pubblico non sono mai stati tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita (bellissima) è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! II tempo (come è già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli!".

Davide Donadei spiega come è andata con Roberta Di Padua

Nei giorni scorsi, è intervenuto anche Davide Donadei. L'ex tronista ha spiegato che mentre era a Napoli, nel corso di una diretta su Instagram, aveva svelato di essere da solo in hotel e di avere intenzione di andare a mangiare una pizza. Così, Roberta Di Padua – che si trovava in città – gli avrebbe proposto di mangiarla insieme, in una pizzeria nei pressi dell'hotel. Si sono concessi una piacevole chiacchierata e niente più. E ha concluso: "Se avessimo voluto fare giochini strani, di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria strapiena".