Davide Donadei pubblica le chat con Roberta Di Padua e fa chiarezza: “Avevamo cose di cui parlare” Davide Donadei attraverso le sue IG story ha fatto chiarezza riguardo la serata trascorsa con Roberta Di Padua ieri sera, con l’ex Dama ci sarebbe solo un rapporto d’amicizia. L’ex tronista ha poi aggiunto: “Sono solo, se volessi vedere una ragazza non dovrei dare conto a nessuno”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la cena insieme a Roberta Di Padua ieri sera, Davide Donadei ha deciso di fare chiarezza con alcune Instagram story. L'ex tronista, dopo la rottura da Chiara Rabbi circa un mese fa, ha incontrato l'ex Dama di Uomini e Donne per la quale, già durante la partecipazione al programma, aveva mostrato interesse. In seguito le immagini diffuse da Deianira Marzano che li ritraggono al ristorante, sono arrivate accuse contro l'ex tronista, reo di averla sentita diverse volte durante la sua relazione. Davide Donadei ha così deciso di rendere pubbliche le chat con la 37enne, dimostrando che tra loro c'era solo amicizia. Poi ha chiarito: "Sono solo, se volessi vedere una ragazza non dovrei dare conto a nessuno".

Le parole di Davide Donadei dopo la cena con Roberta Di Padua

Davide Donadei attraverso alcune Instagram stories registrate pochi minuti fa ha deciso di fare chiarezza riguardo il suo rapporto con Roberta Di Padua. "Ho pubblicato le chat con Roberta mentre ero con Chiara per dimostrarvi il rispetto che c'era. Vengo preso di mira su mancanze di rispetto e impazzisco" ha spiegato, documentando le sue parole con le chat private con l'ex Dama.

Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all'hotel nel quale ero.

foto dalle Instagram story Davide Donadei

"Io la guerra non la voglio fare, se avessimo voluto fare giochini strani di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria stra piena" ha continuato, raccontando di aver trascorso una serata piacevole con lei, senza alcun secondo fine.

Ho passato una serata tranquilla, avevamo cose di cui parlare. Sono quasi due mesi che sono da solo, se dovessi decidere di vedere una ragazza forse non dovrei dare conto a nessuno. Non capisco il senso delle foto.

"Se avessi voluto, non mi avrebbe visto nessuno"

Per concludere il suo discorso, Davide Donadei ha chiarito che se avesse avuto doppi fini con Roberta Di Padua avrebbe fatto in modo che nessuno lo vedesse. "Non voglio fare la guerra" ha aggiunto, chiedendo ai fan di non vedere in mala fede il suo incontro.