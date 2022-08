Chiara Rabbi furiosa: “Davide Donadei non mi ha trattato come una schiava e non mi ha sfruttato” Chiara Rabbi ha replicato a chi ha insinuato che Davide Donadei l’abbia “sfruttata” per farla lavorare nel suo ristorante.

A cura di Daniela Seclì

La rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, al momento, appare insanabile. Così, gli spettatori che hanno seguito la nascita della loro storia d'amore a Uomini e Donne, si sono divisi. C'è chi accusa l'ex tronista di avere voltato pagina troppo in fretta e di non apparire per niente sofferente per la fine di questo amore. Non manca chi lo giustifica, puntando il dito contro la presunta eccessiva gelosia di Chiara Rabbi. In queste ore, l'ex corteggiatrice è intervenuta sui social per rispondere ai messaggi dei follower.

L'insinuazione dei follower di Chiara Rabbi

In tanti si stanno recando sui profili Instagram di Chiara Rabbi e Davide Donadei per dire la loro sulla fine della relazione, pur non conoscendo i reali motivi. Qualcuno si è spinto a ipotizzare che Donadei abbia sfruttato Rabbi con il solo scopo di farla lavorare nel suo ristorante: "Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l'ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!".

La replica dell'ex fidanzata di Davide Donadei

Chiara Rabbi ha replicato a quel commento e ha fatto delle importanti precisazioni. Ha chiarito di non essere mai stata "sfruttata" da Davide Donadei. Al contrario, la madre dell'ex tronista l'avrebbe sempre trattata come una figlia, provvedendo a tutti i suoi bisogni: