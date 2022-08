Davide Donadei: “Colpa mia se è finita con Chiara Rabbi, è partito tutto da me” Davide Donadei fa mea culoa e si assume la completa responsabilità della fine della sua storia d’amore con Chiara Rabbi: “È partito tutto da me”.

A cura di Stefania Rocco

È stato Davide Donadei a interrompere la storia d’amore con Chiara Rabbi. Lo afferma l’ex tronista di Uomini e Donne in una Instagram story. La notizia della rottura era già stata ventilata da Chiara ma adesso anche Davide conferma e lo fa assumendosi l’intera responsabilità della separazione. La loro storia d'amore era cominciata a febbraio 2021 a Uomini e Donne. Ex tronista, Davide aveva scelto di lasciare lo studio del dating show insieme alla corteggiatrice conosciuta in trasmissione. A distanza di un anno e mezzo da quel momento, quel legame è terminato.

La versione di Davide Donadei

In una Instagram story, Davide ha annunciato che sarà lui stesso a spiegare i motivi della rottura con Chiara. “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, sarò io”, ha scritto polemico l’ex tronista, “Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola. Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”.

Chiara Rabbi: “Questione di sentimenti”

Con un video postato su Instagram la scorsa settimana, Chiara aveva già confermato la separazione da Davide. Lo aveva fatto in rirpsta alle indiscrezioni sempre più numerose secondo le quali sarebbe stata la sua eccessiva gelosia a provocare la frattura. “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Non sono un mostro e non lo sono maio stata. Non sono come mi descrivete”, aveva detto furiosa, “Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro!Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.