Davide Donadei in una foto con la nuova fidanzata, la frecciata dell’ex Chiara Rabbi Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, trova di nuovo l’amore e lo conferma con una foto su Instagram. L’ex Chiara Rabbi risponde con un video su Tik Tok: “Quando tutti ti dicono ‘Chiara hai visto? Avevi ragione…'” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Dopo un lungo periodo da single, Davide Donadei ha trovato di nuovo l'amore. A confermalo è lo stesso ex tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato su Instagram un carosello con alcuni scatti delle sue recenti vacanze a Zante, in Grecia. Tra le immagini figura una foto con la sua nuova fidanzata, Maria Sole Caggiula. La risposta di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Donadei che aveva conosciuto proprio durante Uomini e Donne, non si è fatta attendere. In un video ironico su Tik Tok ha scritto: "Quando tutti ‘Chiara ma hai visto? Avevi ragione'". In didascalia ha aggiunto: "E allora nella tua testa…?", con tanto di emoji del cervo, come a voler far intendere un presunto tradimento.

Nei commenti al filmato c'è chi ipotizza che Rabbi si riferisca al fatto che la ragazza in questione avesse già una conoscenza con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip durante il periodo in cui stava ancora insieme a lei. E che lui avrebbe, quindi, solo aspettato il momento giusto per rendere pubblica la loro relazione. Donadei, ad ogni modo, ha sempre negato di averle mancato di rispetto. Di recente, anche Chiara ha confermato di aver intrapreso una nuova relazione con un ragazzo conosciuto qualche mese fa a Mykonos.

Davideo Donadei con la sua nuova fidanzata in vacanza in Grecia

Chi è Maria Sole Caggiula, la nuova fidanzata di Davide Donadei

Non si sa molto di Maria Sole Caggiula, la ragazza non sembra appartenere al mondo dello spettacolo. Ma, dalle informazioni riportate nella sua biografia di Instagram, si sa che è una dentista, che è italiana e che attualmente si trova in Portogallo. Di recente, anche la giovane ha postato un carosello delle vacanze estive a Zante, in cui figurano diversi scatti con Donadei. Quest'ultimo, le ha anche commentato il post, scherzando: "Mi fai una foto?". Commento a cui la ragazza ha risposto: "Scusami, amore".