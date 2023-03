Davide Donadei dopo il GF Vip si è visto con Chiara Rabbi: “Le ho dimostrato di non averla tradita” Davide Donadei dopo il GF VIP hai incontrato Chiara Rabbi: “Le ho dimostrato che non l’ho mai tradita, molte ragazze, se rifiutate, diventano delle iene”, le parole tirando in ballo Arianna Gianfelici, l’ex allieva di Amici con la quale l’avrebbe tradita.

A cura di Gaia Martino

Risvolti sentimentali per Davide Donadei che una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ha cercato la sua ex fidanzata, Chiara Rabbi, per avere un chiarimento e per dimostrarle di non averla mai tradita con Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici, così come circolato negli ultimi mesi e come confermato dalla stessa Chiara. "Sono sempre stato rispettoso con lei", le parole su Instagram. Hanno messo un punto definitivo alla loro storia, ma entrambi si sono assicurati "il quieto vivere".

Il chiarimento tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Dopo averla telefonata alle 4 di notte, come mostrato dall'ex corteggiatrice, Davide Donadei è riuscito a incontrare la sua ex fidanzata, Chiara Rabbi, per un chiarimento. "Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l'ho mai tradita, tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers in più". L'ex concorrente del GF VIP ha raccontato che la Rabbi ha ricevuto "messaggi assurdi" durante la sua avventura nella casa di Cinecittà, poi ha aggiunto: "Molte ragazze quando prendono un palo diventano delle iene con una forte immaginazione e con una mentalità da cinema". Nella IG story ha continuato aggiungendo di essere sempre stato rispettoso nei confronti della sua ex, "la mia storia con Chiara sarà per sempre un pezzo importante della mia vita. Sono felice di questo chiarimento, la vita è imprevedibile e tutto passa, tutto cambia da un momento all'altro e preferirò sempre la pace anziché la guerra. Le guerre saranno sempre inutili".

Anche Chiara Rabbi in un secondo momento ha raccontato del chiarimento sostenendo che hanno preso due direzioni diverse per "quieto vivere": "C'è stato un chiarimento, abbiamo visioni completamente diverse ma questo già lo sapevamo. Abbiamo parlato di tante cose, oggi però abbiamo preso due strade diverse e per un quieto vivere continuiamo su due strade diverse. Quel che è stato è stato", le parole tra le stories.

Interviene Arianna Gianfelici: "Davvero parli?"

Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici con la quale Davide Donadei avrebbe tradito Chiara Rabbi, ha aggiornato le sue IG story dopo aver letto dell'incontro tra l'ex gieffino e l'ex fidanzata. "Sei andato a fare i servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco", le parole della giovane contro, con ogni probabilità, Davide Donadei.