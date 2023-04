Davide Donadei sulla ex Chiara Rabbi: “Ho provato senza successo a riavvicinarmi, nessuna violenza” Con una storia su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip Davide Donadei ha spiegato di aver provato a riavvicinarsi alla sua ex Chiara Rabbi, ma di aver fallito: “Avevo sperato in qualcosa. Non c’è stata violenza su nessuno. Al momento mi lascerò andare al dolore”.

A cura di Elisabetta Murina

Dalla fine del Grande Fratello Vip, Davide Donadei ha provato a riavvicinarsi alla ex fidanzata Chiara Rabbi. In una storia pubblicata su Instagram, il ristoratore ed ex concorrente del reality ha spiegato di aver fatto un tentativo di riappacificazione, rivelatosi fallimentare: "Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare".

Lo sfogo di Davide Donadei

Con una lunga storia su Instagram, Davide Donadei ha spiegato di non essere riuscito a ricucire i rapporti con la ex fidanzata Chiara Rabbi, la quale aveva dichiarato a Fanpage.it di essere stata tradita. "Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta", si legge nelle prime righe dello sfogo sui social. L'ex concorrente del GF Vip pensava che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma, ma così non è avvenuto, nonostante siano stati avvistati insieme negli ultimi tempi:

In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve sapere rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro

Donadei ha poi precisato che "non c'è stata alcuna violenza su nessuno", se non "su me stesso stanotte", senza però scendere nei dettagli. Le ultime storie Instagram lo ritraggono in un locale di Milano.