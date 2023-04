Davide Donadei spiega cosa è successo con Chiara Rabbi: “Lei ha baciato un altro davanti a me” Davide Donadei ha fatto chiarezza su quanto successo con Chiara Rabbi lo scorso sabato sera e anche nel periodo dopo la fine del GF VIP: “Il rapporto stava procedendo bene, finché ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e si sono baciati!!! Ho spaccato tutto quello che c’era sul tavolino”.

A cura di Elisabetta Murina

Davide Donadei è tornato su Instagram per raccontare cosa è successo sabato sera in un locale di Milano, quando aveva pubblicato e poi cancellato un suo scatto con la maglietta sporca di sangue. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip stava provando a ricucire i rapporti con la ex fidanzata Chiara Rabbi, come aveva poi spiegato in alcune storie Instagram, ma ha perso il controllo quando ha visto lei baciare un altro.

Il racconto di Davide Donadei

L'ex concorrente del GF Vip, con alcune storie su Instagram, ha raccontato che negli ultimi giorni il rapporto con Chiara Rabbi stava procedendo per il verso giusto. I due infatti hanno ricominciato a frequentarsi dopo la fine del reality: "Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli spazi comuni". Lo scorso sabato sera erano a cena insieme, poi hanno continuato la serata in un locale, dove si sono baciati:

Anche se eravamo seduti molto lontani l’uno dall’altra in questo ristorante, ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole! Devo ammettere che avevamo bevuto un po’ troppo e avevamo messo da parte tutte le cose negative che ci eravamo detti in passato. Prima di andare in discoteca, dove eravamo stati invitati ad un compleanno, siamo passati in un locale dove c’era della musica. Lì, improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati…(è stato il mio unico errore)

Dopo il passaggio in un locale, si sono spostati in discoteca e l'ex gieffino era convinto che la serata sarebbe finita nel migliore dei modi, fino a quando non ha visto Chaira baciare un altro ragazzo davanti ai suoi occhi. La sua reazione è stata quella di spaccare tutto quello che c'era su un tavolino, da cui poi la foto con la maglia sporca di sangue:

