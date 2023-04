Chiara Rabbi conferma la versione di Davide Donadei: “Ho baciato un altro, ma non volevo ferirlo” Chiara Rabbi risponde a quanto dichiarato da Davide Donadei in merito ad un loro recente riavvicinamento. L’ex corteggiatrice conferma quanto detto dal gieffino, ammettendo anche di aver baciato un’altra persona in presenza del suo ex.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante la storia tra Chiara Rabbi e Davide Donadei si sia conclusa già da diverso tempo, da quando lo chef pugliese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, la questione è ritornata al centro dei battibecchi tra loro. In questi mesi, infatti, sono emerse delle verità di cui anche i followers più accaniti non erano a conoscenza e i due ex fidanzati avevano deciso di tenere per sé. Nel frattempo, però, pare ci fosse stato un riavvicinamento, finito in un nulla di fatto per un motivo ben preciso, come dichiarato dall'ex gieffino e ora confermato anche dall'ex corteggiatrice.

La conferma del bacio con Davide Donadei

Donadei, infatti, aveva pubblicato alcuni scatti in cui appariva con qualche macchia di sangue sui vestiti, per poi cancellarli immediatamente e spiegando che stava attraversando un periodo piuttosto particolare, dovuto ad un riavvicinamento con Chiara Rabbi. Il gieffino ha poi spiegato che tra i due c'era stato un bacio in un locale di Milano, ma lei nella stessa serata si era avvicinata ad un altro ragazzo, scatenando così l'ira di Davide. Ora, arriva la risposta anche da parte di Chiara Rabbi che, però, non smentisce quanto dello dal suo ex:

In merito alla diretta su RTL mi state inondando di messaggi e mi prendo le mie responsabilità, nessun finto gossip, se avessimo voluto lo avremmo potuto fare mentre era al GF e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male. La verità è che Da ha sempre cercato di trovare un punto d’incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla nei giorni seguenti mi faceva piacere il “gioco” che si stava creando. Una sera eravamo insieme anche ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e si, c’è stato un bacio… voluto e sentito da entrambi!

La spiegazione di Chiara Rabbi

L'ex corteggiatrice continua la sua confessione, spiegando che pur di suscitare una reazione nel suo ex, si è comportata in un modo che nemmeno lei riesce a spiegarsi e che, ovviamente, ha fatto precipitare le cose. Chiara Rabbi, poi, aggiunge che finora aveva scelto di non parlarne per evitare di ingigantire una questione che non aveva saputo gestire:

