Davide Donadei dopo la delusione di Chiara Rabbi si tatua, è una dedica d’amore a se stesso Davide Donadei scrive un nuovo capitolo della sua vita, dopo aver chiuso la storia con Chiara Rabbi. “Ti va di stare bene”, è la frase che si è tatuato per ricordarsi di mettere la sua felicità al primo posto. “Per essere felice, ho eliminato dalla mia vita tutto ciò che non mi faceva stare bene”.

A cura di Giulia Turco

Davide Donadei sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita, dopo la delusione incassata da Chiara Rabbi. Un episodio spiacevole tra i due sembra aver messo un punto definitivo ai numerosi tentativi di recuperare la storia e adesso l’ex tronista sembra intenzionato a pensare solo a se stesso. Per questo nuovo inizio ha deciso di fare un nuovo tatuaggio, che è una dedica d’amore a se stesso.

La rinascita di Davide Donadei ufficialmente single

“Ti va di stare bene”, è la frase che Donadei si è tatuato sotto alla clavicola. Lo ha mostrato ai suoi follower, per far sapere che da ora in poi la sua felicità personale è al primo posto. “Ci riuscirò, ne sono più che certo”, fa sapere in un post. “Per essere felice, ho imparato ad eliminare dalla mia vita tutto ciò che non mi faceva stare bene e a concentrarmi su ciò che conta davvero. Ho capito da tempo che la bellezza sta nelle cose semplici della vita…”, spiega. “Ricordatevi di apprezzare ogni momento e di concentrarvi su ciò che conta davvero per voi”.

Cos’è successo con Chiara Rabbi

Pochi giorni prima l’ex tronista si è trovato a raccontare sui social il motivo per cui ha deciso di chiudere definitivamente con la sua ex. I due si erano riavvicinati e sembravano intenzionati a riprovarci dopo l’esperienza di Davide al GFVip. Hanno trascorso una serata insieme in compagnia di colleghi e amici, poi si sono spostati in discoteca, “vicini, a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata”, ha raccontato sui social.