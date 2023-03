Davide Donadei: “Mai tradito Chiara Rabbi, ha detto cose gravissime”, la replica ironica della ex Scontro a distanza tra Davide Donadei e la ex fidanzata Chiara Rabbi. “Ha detto cose gravissime. Non l’ho mai tradita”, ha fatto sapere l’ex concorrente del GF Vip. Ma la donna replica a tono.

A cura di Stefania Rocco

Scontro a distanza tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è uscito dalla Casa da qualche tempo e ha scoperto quanto la ex fidanzata ha dichiarato sul suo conto. Intervistato da Novella 2000, Davide ha raccontato di non avere mai tradito la ex, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima.

Davide Donadei: “Chiara sapeva di scatenare un putiferio”

“L’unica cosa che mi è dispiaciuta è non essermi potuto difendere dal momento in cui sono apparse sui social quelle dichiarazioni false su di me. Chiara ha fatto una cosa gravissima. Sapeva quanto io ci tenessi a partecipare al Grande Fratello e sapeva anche quanto un post avrebbe scatenato un putiferio sui social. Ha scritto su Twitter di essere stata tradita dal sottoscritto durante la nostra relazione, quando sa benissimo che non è così”, ha raccontato Davide, “Non posso definirlo tradimento, tra noi era già finita. Lo scorso 24 luglio le ho mandato un messaggio dicendo di voler troncare la nostra relazione”. Quindi ha accusato la ex compagna di avere agito mossa solo dal desiderio di visibilità:

Lo ha fatto solo per visibilità, nient’altro. Certo, mi rendo conto che a tutti fa piacere essere invitati in trasmissione in prima serata per fare dei confronti. Ma non giustifica il fatto che mi avrebbe creato dei problemi in tv. Evidentemente Chiara voleva questo, e si è permessa di scrivere quelle cose assurde. Conosce il nostro mondo e sa che queste cose si fanno per fare rumore. Paradossalmente non mi va nemmeno di biasimarla, ma lo trovo ingiusto.

La replica di Chiara Rabbi: “Non mi ha tradita, ho capito male io”

Chiara, ex fidanzata di Davide Donadei che aveva ammesso di essere stata tradita in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha replicato con ironia alle dichiarazioni dell’ex: